MotoGP, Manuel Poggiali “In Ducati credo di essere al posto giusto”

Manuel Poggiali approda al team Ducati come coach e ritrova Enea Bastianini. Due anni fa aveva condiviso con lui dei momenti indimenticabili, successi che sono rimasti nel cuore. L’ex campione del mondo continuerà comunque a collaborare anche con Gresini Racing nell’anno più importante della sua storia con l’arrivo di Marc Marquez. Manuel Poggiali forse sarà una sorta di trait d’union tra due squadre.

“Ovviamente sono super contento di questa possibilità – dice Manuel Poggiali a Corsedimoto – ringrazio tutti coloro che hanno pensato a me per questo ruolo e attività. Come sempre ci metterò tutto il mio impegno e la massima professionalità: credo siano elementi importanti che in questi anni mi hanno caratterizzato. Con lo stesso impegno gestirò l’attività con i piloti MotoGP della Gresini Racing. Sono entusiasta di poter collaborare con Ducati Corse, un’azienda così importante ed il team, Campione del Mondo, con Pecco Bagnaia di-iridato, con Enea Bastianini che conosco molto bene ed ho dei bellissimi ricordi con lui legati alla stagione 2022. Sarà un anno entusiasmante, piene di attività da fare e cercheremo di mettere in campo quante più energie possibili per rendere competitivi e vincenti i nostri piloti.

Prosegue la collaborazione di Manuel Poggiali con Gresini Racing

“Continuerò anche con Gresini Racing. Ci sarà anche lì una condivisione: come da politiche interne Ducati si condividono le informazioni. Ci si arricchisce con nuovi contenuti e la condivisione è massima. Sarà un’attività importante, che negli ultimi anni si sta sviluppando. Ho il mio metodo e penso si possa sviluppare ulteriormente. Con Ducati credo di essere al posto giusto per ottenere le migliori soluzioni possibili per lavorare in maniera ancora più precisa, funzionale e professionale a trecentosessanta gradi. Abbiamo partner importanti come Lenovo che ci aiuteranno allo sviluppo di tante situazioni. Non vedo l’ora di arrivi febbraio per tornare in pista per la stagione 2024…nell’anno 2024″.

Foto social