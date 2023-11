MotoGP, Marc Marquez: “La moto mi segue, vinceremo il Mondiale”

Si è chiuso al meglio il debutto di Marc Marquez in sella alla Ducati Desmosedici GP nel test MotoGP di Valencia. Sono bastati pochi giri per confermare di aver fatto la scelta giusta a lasciare la Honda per passare in sella al prototipo iridato. Al primo rientro ai box si è tolto il casco e ha sfoggiato un sorriso che la dice lunga sul feeling con la moto e sulle intenzioni del fenomeno di Cervera. L’obiettivo è vincere il Mondiale e sicuramente sarà una spina nel fianco per tutti, anche per il campione in carica Francesco Bagnaia.

I primi giri di Marc Marquez con la Ducati

Marc Marquez ha preso il comando del test Irta alle 15:21, ha fatto segnare nuovamente il giro più veloce alle 15:47 e ha concluso quarto a meno di due decimi dal best lap di Maverick Vinales, preceduto da Brad Binder e Marco Bezzecchi. La giornata di martedì ha fatto registrare temperature più basse rispetto ai giorni del GP al Ricardo Tormo di Cheste, con un vento che ha raffreddato l’asfalto e ha reso difficile la manovrabilità delle moto, soprattutto nelle curve 1 e 13. L’ex pilota della Honda ha preferito attendere alle 11:14 per scendere in pista con la Ducati del team Gresini.

I dubbi della vigilia

C’è grande fermento nel box Gresini e nell’ambiente Ducati dopo la giornata di test a Valencia. La certezza è che Marc potrà essere subito competitivo nella prossima stagione MotoGP: “Non avevamo dubbi”, ha commentato il team manager del team Lenovo Ducati Davide Tardozzi. Il pluricampione è arrivato in punta di piedi nella squadra satellite di Nadia Gresini, con l’obiettivo di adattarsi alla moto, dopo avere guidato sempre e solo la RC213V. “Non importa quanto ho vinto, vengo da 11 anni di guida sulla stessa moto, da quattro interventi chirurgici al braccio, da ossa rotte e molte cadute negli ultimi anni (29 in questa stagione, il suo record in un anno). E due anni senza vincere una gara. Anche se hai vinto molto in passato, ciò influisce sulla tua fiducia“.

Soprattutto l’ultimo biennio in MotoGP ha scalfito un po’ la sua fiducia, da qui la scelta di cambiare prototipo, anche a costo di finire in un team satellite. “Hai tante domande in testa a cui rispondere l’anno prossimo, non riceverò risposta martedì – aveva affermato Marc Marquez alla vigilia del test -. Vedremo se ci vorrà più o meno tempo, se riuscirò ad adattarmi oppure no, ma anche la squadra umana sarà un grande cambiamento. Lavoro con alcuni come Santi (Hernandez) da tredici anni e con quel gruppo abbiamo vinto sette mondiali, più quello della 125cc. Sarà un grande cambiamento…“. Invece il catalano sembra essersi subito ambientato alla Desmosedici e al team familiare della Gresini, dove ha trovato una moto con materiale nuovo di zecca per l’esordio. E appena entrato nel box ha sussurrato lontano dalle telecamere: “Voglio vincere il Mondiale“.

4° crono e buone sensazioni

Al suo fianco c’è Frankie Carchedi, il capotecnico ereditato da Fabio Di Giannantonio, le telecamere catturano le sue prime impressioni, nonostante abbia ancora un contratto con la Honda fino a fine anno. Una mossa voluta dalla Dorna? In ogni caso i primi commenti sono più che positivi. “Il grip al posteriore è ottimo, ma davanti si muove tanto e non riesco a sentire quando sono al limite con l’anteriore. La moto però mi segue“, ha dichiarato ai tecnici Ducati dopo i primi otto giri. Come tutti gli altri piloti satelliti, avrà la moto con cui Johann Zarco ha finito la stagione. Su quelle di Bagnaia, Bastianini e Martin erano state introdotte evoluzioni che hanno però dato alcuni problemi di affidabilità e prestazione. Marc Marquez potrà pensare solo a sfruttare al meglio la sua versione GP23, a spingere, fare risultato. Gli aggiornamenti arriveranno sicuramente. Non resta che pazientare e attendere il prossimo test a Sepang dal 6 all’8 febbraio.

Foto Sky Sport MotoGP