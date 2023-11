Superbike, Axel Bassani conquista sempre più il cuore della gente

Axel Bassani nel 2024 sarà alla sua prima stagione come pilota ufficiale con il Kawasaki Racing Team ma ha già un fan club molto attivo. Ha già organizzato trasferte e tante altre iniziative. L’Axel Bassani Official Fan Club, dopo il suo primo anno di attività, ha deciso di organizzare una grande festa di fine anno in un ristorante di Feltre. Palloncini colorati, lotteria, video, cibo e una grande torta: è stato un bell’evento in onore di un giovane pilota che sta conquistando sempre più il cuore degli appassionati. Durante la serata il Fan Club ha presentato in anteprima la campagna tesseramento 2024.

Il 2023 di Axel Bassani

La festa è stata un’occasione per ricordare e celebrare i risultati raggiunti dal pilota di Feltre che quest’anno ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo Indipedent Riders sulla Ducati del team Motocorsa, battendo Danilo Petrucci su Ducati Barni. Durante l’anno è salito sul podio due volte conquistando un terzo posto a Misano ed un secondo ad Imola ed ha centrato spesso la top 5 terminando la stagione al sesto posto in classifica generale.

Verso il 2024

Axel Bassani desiderava con tutto se stesso gareggiare per una casa motociclistica. Nel Team Motocorsa si trovava molto bene ma voleva diventare un pilota ufficiale. Nel Mondiale Superbike c’è stata una mezza rivoluzione con Toprak Razaglioglu che ha lasciato Yamaha per andare in BMW, Jonathan Rea ha preso il posto del turco e Kawasaki ha deciso di puntare su Axel Bassani, un pilota giovane, veloce, solare ed amato dalla gente. Per lui sarà difficilissimo sostituire un fuoriclasse quale Rea tuttavia c’è da scommettere che darà veramente il massimo e porterà una ventata di freschezza a tutto l’ambiente.