CIV Supersport, Simone Saltarelli rinnova con Broncos Racing

Non è una novità ma una conferma. Il modenese Simone Saltarelli parteciperà anche nel 2024 al Campionato Italiano Supersport con la Ducati del team Broncos. Lo scorso anno aveva terminato il tricolore nella top 10 con all’attivo il terzo posto conquistato a Misano nella Racing Night. La squadra di Luca Conforti, lo ricordiamo, in Superbike punterà su Roberto Mercandelli mentre Andrea Giombini continuerà il percorso iniziato nel 2023 in SSP. A proposito di rinnovi, uno riguarda anche Luca Salvadori che parteciperà National Trophy 1000.

Simone Saltarelli, che ha un omonimo al CIV Superbike, punterà in alto in un campionato che ad oggi vede nel ruolo di favorito Lorenzo Dalla Porta con il team e la moto con cui Simone Corsi ha vinto il tricolore 2023. Saltarelli, comunque, ha tutte le carte in regola per fare bene.

“Dopo un inverno un po’ turbolento è arrivata la conferma – spiega il pilota emiliano a Corsedimoto – sono molto contento di aver rinnovato e siamo pronti per cercare di prenderci questo campionato. Siamo combattivi, abbiamo alle spalle un anno di esperienza con questa moto, nuova sia per me che per il team. Io ho già affrontato una stagione e mezza con le Dunlop quindi le conosco, so come sfruttarle al massimo quindi spero di essere avvantaggiato in questo. Non ci resta che partire a tutto gas”.

A proposito di CIV Supersport, è nato il Broncos Racing Junior Team con l’obbiettivo di far crescere i giovani talenti Emanuele Tonassi e Mattia Capogreco.

