100 KM dei Campioni, Valentino Rossi: “Tre coppie sono favorite”

Nella kermesse organizzata da Valentino Rossi al Ranch il programma si apre con la sfida su pista corta all’Americana con l’eliminazione degli ultimi due di ogni batteria. Qui tutti i partecipanti. Sabato ci sarà la tradizionale gara della 100 KM al Ranch di Tavullia. Già da ieri la ‘reggia’ di Valentino Rossi pullula di piloti provenienti da ogni angolo del mondo e da svariate discipline motociclistiche, non solo dalla classe MotoGP. Un weekend tutto da seguire per i tifosi del Motomondiale, in attesa di vedere i loro beniamini alle prese con i primi test invernali a Sepang tra meno di un mese.

La sfida all’Americana

“Sono due giorni sempre molto divertenti, la 100 KM è una grande festa perché ci sono molti piloti forti che vengono da tutto il mondo e di diverse specialità: MotoGP, Moto2, Moto3, Motocross, enduro, flat track americano, ecc. Poi ci siamo noi, tutti i piloti della nostra Academy“, racconta Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport. La leggenda della MotoGP quest’anno ha ritardato di qualche settimana l’ormai celebre evento invernale al Ranch giunto alla nona edizione. Buone le condizioni meteo, anche se le temperature sono piuttosto rigide. “E’ iniziata bene, le previsioni sono buone sia che oggi che domani, quindi domani dovremmo riuscire a correre sotto il sole. Siamo pronti!“.

I favoriti al Ranch di Tavullia

Gli allievi della VR46 Riders Academy hanno dalla loro parte il “fattore campo”, molto difficilmente chi viene da fuori riesce ad espugnare il Ranch di Tavullia. Occhi puntati sul padrone di casa Valentino Rossi in coppia con suo fratello, ma ci sono anche gli agguerriti Vietti-Bartolini e Morbidelli-Migno, senza sottovalutare il duo Bezzecchi-Bagnaia. “Al momento ci sono tre coppie che hanno entrambi i piloti veloci: Franco Morbidelli e Andrea Migno, io e Luca Marini, Celestino Vietti ed Elia Bartolini – prosegue il Dottore -. Elia è il vincitore dell’anno scorso, insieme a Baldassarri ci ha fregato. Poi dobbiamo aspettare il doppio campione del mondo della MotoGP, Pecco Bagnaia, che oggi non c’è perché aveva da fare, ma ha girato già ieri. Domani vedremo se sarà abbastanza veloce anche lui per la bagarre“.

La prossima stagione MotoGP

L’occasione è buona per strappare anche una battuta sulla prossima stagione MotoGP, che vedrà impegnati quattro piloti della Academy, tre in sella alla competitiva Ducati Desmoseedici GP e uno con la Honda RC213V. “Si preannuncia una bellissima stagione 2024. Pecco nel team rosso, Morbidelli sulla Ducati ufficiale del team Pramac, Bez col nostro team VR46 e Marini in Honda ufficiale. Sarà una stagione lunga, non dico che siamo pronti, ma lo saremo quando sarà l’ora“, conclude Valentino Rossi. “I nostri piloti avranno tutti moto competitive“. Merito anche dell’Academy? “Questo è il frutto del loro lavoro. Noi cerchiamo di metterli a loro agio e prepararli il meglio possibile, poi sono loro che vanno in pista e sulla moto“.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon