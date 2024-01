Superbike, Motoxracing: con Bradley Ray per puntare alla top 10

Il Team Motoxracing ha inaugurato le presentazioni ufficiali Superbike 2024. Il blu, come per tradizione Yamaha, è il colore dominante in una livrea parzialmente rinnovata. Quest’anno la squadra di Fiano Romano parteciperà a tutto il Mondiale Superbike, non solo alle tappe europee ed alza l’asticella. Sia il team principal Sandro Carusi che la stellina inglese Bradley Ray, nel corso della presentazione, hanno parlato di top 10. Certo, il livello sarà elevato, probabilmente ancora di più rispetto alla scorso anno, ma il talento del pilota è fuori discussione e Motoxracing ha sia l’esperienza che le competenze per puntare in alto.

“Nel 2023 ero all’esordio nel Mondiale Superbike – ha ricordato Bradley Ray – un campionato totalmente diverso rispetto al BSB a cui ero abituato. E’ stato un anno difficile ma con aspetti positivi. Per la prossima stagione le aspettative sono alte: come minimo la top 10 ma qualche volta vorrei entrare nei primi sei. La Yamaha ha un potenziale incredibile, il team lavora bene e io, come pilota, penso di potermela giocare. Se non dovessero arrivare questi risultati sarei deluso. Dobbiamo ancora crescere un po’ a livello di elettronica tuttavia mi aspetto tanto”.

Bradley Ray, lo ricordiamo, sarà alla sua seconda stagione consecutiva con Motoxracing e dare continuità al progetto è certamente una cosa molto positiva: si possono raccogliere i frutti di quanto seminato.

Il progetto Motoxracing Supersport 300

Il team di Carusi sarà presente anche nel Mondiale Supersport 300 con Emiliano Ercolani ed Elia Bartolini, quest’ultimo assente alla presentazione perché impegnato alla 100Km dei Campioni. Per Motoxracing si tratta di un ritorno nella serie cadetta visto che la sua squadra era partita proprio dalla 300 restandoci fino al 2021. Si era poi focalizzata sulla Superbike ma nel 2024 il ritorno. “Mi faceva piacere continuare a seguire Emiliano Ercolani – ha spiegato Carusi – un ragazzo cresciuto nel vivaio Yamaha Blu Cru e che tengo d’occhio da diverso tempo: è molto serio, concreto e con un buon potenziale. In più avremo Elia Bartolini, un pilota che non ha certo bisogno di presentazioni. Ci sono tutti i presupposti per fare un buon campionato anche in previsione del 2025 quando probabilmente ci saranno delle novità”. A livello tecnico saranno seguiti da Vanni Lorenzini, un nome e una garanzia sia per i piloti che per la squadra.