KTM si sta preparando per la nuova stagione nel Mondiale Motocross. Se i quattro piloti tra MXGP e MX2 sono stati tutti confermati, non si può dire lo stesso del team manager. Tony Cairoli, dalla lunga storia col marchio austriaco, ha ora abbracciato il progetto Ducati, ma c’è già il nuovo nome. Si tratta di Harry Norton, 29enne australiano coordinatore tecnico della struttura, ruolo ereditato nel 2023 da Dirk Gruebel. Una veste che ora lascerà per seguire più da vicino squadra ed i piloti Jeffrey Herlings, il campione MX2 in carica Andrea Adamo, Liam Everts, Sacha Coenen in azione nel Mondiale Motocross. Nel suo curriculum c’è anche la collaborazione vincente con Tom Vialle, due volte iridato MX2.

Nuovo capitolo in motocross

Una collaborazione il “lato motocross” di Mattinghofen che dura da lungo tempo. Norton è entrato ufficialmente nella struttura nel 2019, diventandone presto un perno, ma già da prima collaborava con KTM e KTM Australia. “Emozionato”: così si descrive il nuovo team manager di Red Bull KTM Factory Racing Team Manager. “Lavorare per questa squadra per me era un sogno, diventarne ora una delle figure chiave nelle corse è il livello successivo. Davanti abbiamo una grande stagione e sempre con gli stessi obiettivi: la squadra è forte, lavoreremo sempre con la stessa passione per raggiungerli.”

Foto: KTM Images