Ha rischiato di rimanere fuori dal Mondiale Superbike, ma Philipp Oettl è riuscito a evitare questo scenario e ha firmato con il team GMT94 Yamaha. Dopo due anni in sella alla Ducati Panigale V4 R, passerà sulla Yamaha R1. Una moto “facile” da guidare, però richiederà comunque un adattamento. Inoltre, la squadra francese dovrà migliorare parecchio dopo un’annata molto deludente con Lorenzo Baldassarri. Sicuramente il pilota tedesco troverà un ambiente diverso rispetto a quello del team Go Eleven. Vedremo se il binomio funzionerà.

Superbike, Oettl è pronto per Jerez

Oettl farà il suo debutto in occasione del test SBK in programma nelle giornate 24-25 gennaio a Jerez, ma già dal 3 gennaio ha iniziato a girare con una R1 in configurazione stock che gli è stata fornita da Yamaha Europe. Lo ha fatto sulla pista del circuito Ricardo Tormo di Valencia. Un totale di sei giorni che gli hanno permesso di iniziare a conoscere la nuova moto, anche se in versione Superbike sarà abbastanza diversa.

Il 27enne bavarese è soddisfatto di come si sta preparando alla nuova stagione: “Non ci ho messo molto ad abituarmi alla moto di serie – ha raccontato a Speedweek – ma credo che il cambiamento con la Superbike sarà grande, nessuna parte sarà la stessa. Mi sono allenato bene sulla moto, sono rimasto in Spagna per due settimane e mezza. Prima di Natale ho guidato la Supermoto per rimettermi in forma, poi ho fatto sei giorni sul circuito di Valencia. La preparazione non è stata male finora, mi sento bene. Ho anche fatto una simulazione di gara per abituare il corpo a 20 giri di fila“.

Oettl non vede l’ora di fare sul serio con il team GMT94: “Innanzitutto dovrò conoscere la squadra – spiega – e mi ci vorrà un po’ di tempo per capire tutto. Per questo motivo non pianifico nulla, ma voglio sviluppare un buon feeling e familiarizzare con il modo con cui lavora il team. Spero di avere buon materiale, di lavorare bene con tutti e di andare d’accordo con loro“.

