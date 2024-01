MotoGP, Quartararo avvisa Yamaha: “Un Mondiale non mi basta”

La Yamaha ha ottenuto le tanto discusse concessioni e Fabio Quartararo si aspetta grossi passi avanti nel 2024. Ha un contratto in scadenza e per firmare il rinnovo vuole vedere cambiamenti importanti sia nella M1 sia nel metodo di lavoro. Più volte ha posto le sue condizioni per continuare a correre per il marchio di Iwata, al quale è molto legato ma che è pronto a lasciare se le sue aspettative non verranno soddisfatte. Già dal primo test a Sepang sarà fondamentale aver compiuto dei progressi rispetto a un 2023 caratterizzato da tanta frustrazione.

MotoGP, Quartararo vuole vincere

Il pilota francese inizierà la nuova stagione con l’approccio di sempre: “Ogni stagione in cui salgo in moto – ha detto a Monster Energy – il mio obiettivo è essere campione del mondo. Forse non ce la farò, però questa è la mia mentalità a inizio stagione. Per me l’atteggiamento di un campione del mondo o di un atleta top è quello di portare sempre il sorriso alle persone che lavorano con te. È il sogno di ogni pilota vincere il Mondiale MotoGP. Io ne ho vinto uno, però uno non è abbastanza, ne voglio di più. Non mi arrenderò mai e darò sempre il mio meglio per essere campione di nuovo“.

Quartararo ha le idee chiare e punta laurearsi campione MotoGP per la seconda volta in carriera. Dopo il trionfo del 2021, ha perso il titolo 2022 nonostante un vantaggio di 91 punti su Pecco Bagnaia. Poi l’anno scorso c’è stato un grande crollo della Yamaha e non ha vinto nessuna gara. Sarà interessante vedere se nel nuovo anno ci sarà un riscatto da parte della casa dei tre diapason, che sta investendo tanto in questi mesi per avere una svolta tecnica.

Accelerazione e velocità in rettilineo sono due aspetti sui quali Quartararo pretende miglioramenti netti. L’ingegner Luca Marmorini e i suoi collaboratori hanno lavorato intensamente per dare ai piloti un motore migliore. Grazie alle concessioni, lo sviluppo potrà proseguire durante l’anno e questo è un fattore molto importante. Vedremo se la Yamaha tornerà al vertice della MotoGP e convincerà il suo top rider a firmare un altro contratto.

Foto: Instagram