Emanuele Andrenacci continua con SM Pos Corse nel CIV Moto3

Da quando le due compagini (il team Pos Corse di Giuseppe Oliveri e il team SM Corse di Mauro Sinigaglia) hanno unito le forze nel 2021, il rinnovato team We Race-SM Pos Corse ha sempre schierato almeno un paio di moto nel CIV Moto3. Oltretutto sfiorando il titolo con Nicola Fabio Carraro l’anno successivo. Sarà così anche nella stagione 2024 quando, oltre al già annunciato Valentino Sponga, verrà affidata una seconda BeOn al riconfermato Emanuele Andrenacci.

Emanuele Andrenacci ancora con SM Pos Corse

Classe 2008, l’originario di Giulianova continuerà ad essere un pilota SM Pos Corse dopo aver già difeso questi colori la scorsa stagione sempre nel CIV Moto3 (ed ancor prima nel CIV PreMoto3 2021). Costantemente in lotta per la top-10 all’esordio nella categoria, l’ex Campione italiano Supermoto 85 Junior ha vissuto un 2023 in continuo crescendo, culminato con un paio di seste posizioni nel round conclusivo di Imola.

La seconda stagione nel CIV Moto3

Ottavo classificato in campionato, lo scorso mese di ottobre si era guadagnato persino la “convocazione” alle selezioni per la prossima edizione della Red Bull Rookies Cup. Niente male considerando i brevi trascorsi sulle ruote alte di Emanuele Andrenacci, il quale cercherà di far fruttare l’esperienza maturata finora per avvicinarsi alle posizioni di vertice nel CIV Moto3 2024.

Le parole di Emanuele Andrenacci

“Dopo i fantastici risultati ottenuti al mio primo anno nel CIV Moto3, non potevamo che continuare insieme questa magica avventura. Andiamo avanti verso un’altra grande stagione”, ha commentato Andrenacci tramite un post pubblicato sul personale profilo Instagram.

Photo credit: Dani Guazzetti