Prende sempre più forma il calendario delle presentazioni delle squadre MotoGP. In attesa di rivedere i piloti in pista, il primo passo è mostrare i nuovi colori per la stagione mondiale 2024. L’ultimo al momento in lista è il team Red Bull KTM Factory, che ha annunciato la sua presentazione virtuale, trasmessa su tutti i suoi canali ufficiali, per il prossimo 12 febbraio. Cambierà qualcosa nella livrea della RC16 e sulle tute di Brad Binder e Jack Miller? Questo si vedrà tra esattamente un mese.

La squadra di riferimento di Mattinghofen sarà una delle poche a non presentare cambiamenti per quanto riguarda la sua formazione MotoGP. Cosa che invece avremo nelle tre squadre satellite di Ducati, ma anche in Yamaha, in GASGAS e nei due team Honda. Circa la metà delle strutture presenti in MotoGP però deve ancora annunciare la data per l’evento che apre ufficialmente la nuova stagione. Rivediamo intanto quello che sappiamo finora.

MotoGP, le presentazioni 2024

20 gennaio, ore 18.30: Gresini Racing – Cocoricò, Riccione

21-22-23 gennaio: Ducati Team – Madonna di Campiglio

24 gennaio, ore 15.00: VR46 Racing Team – Palariccione, Riccione

26 gennaio: Trackhouse Racing (Aprilia) – Los Angeles

5 febbraio: Yamaha Racing – Sepang

12 febbraio: Red Bull KTM Factory (presentazione virtuale)

GASGAS Factory Racing Tech3: da annunciare

Aprilia Racing: da annunciare

Pramac Racing: da annunciare

Repsol Honda: da annunciare

LCR Honda: da annunciare

Foto: KTM Images/Polarity Photo