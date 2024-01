MotoGP, Bezzecchi in scia al mercato: futuro lontano da Ducati?

Marco Bezzecchi ha stupito nella stagione MotoGP 2023 con tre vittorie e quattro podi in gara, una vittoria e cinque podi nelle Sprint e con la scelta di restare nel team VR46 piuttosto che in Pramac, dove avrebbe ricevuto una Ducati ufficiale. Il grande cuore potrebbe portare lontano il pilota romagnolo, abbinato all’immenso talento di cui si attende l’exploit nel prossimo campionato. L’obiettivo è puntare al team Ducati factory quanto prima, ma nel breve termine l’impesa resta impossibile.

Bezzecchi ‘cuor’ di leone’

Il ‘Bez’ ha dimostrato di avere stoffa da campione sin dal debutto in MotoGP, insignendosi del titolo ‘rookie of the year’ nel 2022. Terzo in classifica finale 2023, a tratti è stato al comando prima dell’inevitabile sorpasso da parte di Francesco Bagnaia, ma eppure l’infortunio alla clavicola rimediato al Ranch ha fermato l’allievo riccioluto della VR46 Academy. Ducati Corse agli ha offerto una moto ufficiale nel Prima Pramac Racing Team in estate, ma il pupillo di Valentino Rossi ha deciso di restare nel team VR46 con la moto dell’anno precedente. Meglio privilegiare il rapporto umano con la sua squadra, proseguire con il capotecnico Matteo Flamigni, che non avrebbe potuto seguirlo nel box di Paolo Campinoti. Il calore dei sentimenti prima delle fredde decisioni professionali…

Obiettivo team factory

L’obiettivo di Marco Bezzecchi non è quello di passare da un team satellite ad un altro, bensì puntare alla squadra ufficiale. “La VR46 Riders Academy ha lavorato per prepararmi per un team ufficiale sin dal mio debutto in Moto3 – ha sottolineato sulle colonne di Speedweek.com -. Hanno fatto così tanto per me, perché dovrei lasciarli per unirmi ad un’altra squadra satellite?“. Nonostante gli sforzi di Alessio Salucci & co. per ricevere una Desmosedici GP24, da Borgo Panigale hanno ricevuto un secco ‘no. ‘Bez’ affronterà la prossima stagione MotoGP con una GP23, una condizione che certo non scoraggia il pilota romagnolo. “So che posso ottenere risultati piuttosto buoni anche con un pacchetto vecchio di un anno“.

Si lavorerà sui dettagli personali oltre che su quelli tecnici. Marco Bezzecchi non avrà la pressione dei big, la calma dovrà essere la virtù dei forti, l’asso nella manica per infilzarsi nella sfida al vertice. “Voglio essere completamente rilassato mentalmente, in modo da concentrarmi meglio sulle decisioni importanti quando sono in moto e ai box“. La vicinanza di Valentino Rossi sarà ancora una volta fondamentale per avere quell’input in più, sia ai box che da casa. Ma bisognerà fare i conti anche con le trattative di mercato. Il team VR46 potrebbe legarsi alla Yamaha, le otto moto Ducati sono destinate a ridursi.

A quel punto anche il ‘Bez’ dovrà fare le sue scelte, consapevole che il prossimo passo è mirare ad un team factory. “Mi piacerebbe essere un pilota ufficiale della Ducati… Gli altri costruttori si stanno avvicinando, avere otto moto fa sicuramente la differenza… Vorrei restare in Ducati, ma vedremo“.

