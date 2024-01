Scendere in pista con una moto a Spa-Francorchamps? Non da tutti e non per tutti. Quest’anno, tuttavia, un buon numero di motociclisti-amatori avrà modo di percorrere qualche giro del leggendario circuito delle Ardenne, oltretutto nel medesimo weekend di gara della 8h Spa del Mondiale Endurance FIM EWC. Questa l’iniziativa del promoter PHA insieme a DG Sport che ha previsto un pacchetto promozionale per consentire a diversi motociclisti praticanti di vivere un weekend esclusivo e da… pilota!

APPUNTAMENTO A GIUGNO CON LA 8H SPA EWC MOTOS

Se vogliamo, questo è uno degli aspetti positivi del passaggio dalla 24 ore (di scena nel precedente biennio) all’attuale 8h Spa EWC Motos. Sabato 8 giugno andrà in scena la 8 ore di gara in qualità di secondo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance motociclistico, lasciando per l’indomani pista libera per questa iniziativa.

MOTOCICLISTI ALLA SCOPERTA DI SPA FRANCORCHAMPS

Al costo di 370 euro con compresi due biglietti per assistere al weekend di gara della 8h Spa (qui tutte le informazioni utili) sarà possibile assicurarsi la chance unica di scendere in pista domenica 9 giugno con la propria moto a Spa Francorchamps. Saranno oltretutto gli stessi piloti del FIM EWC a far da “istruttori” per i motociclisti-amatori, suddivisi in 4 categorie in base alla loro esperienza e velocità, con previsti svariati turni di prove nell’arco della giornata.

8H SPA ED IL FIM EWC PER I MOTOCICLISTI

Un’iniziativa che avvicina sempre più il circus del FIM EWC ai motociclisti e, non da meno, particolarmente gradita alle case costruttrici. Presumibilmente verrà ripetuta ove possibile nel prossimo futuro anche in altre sedi.