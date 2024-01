MotoGP, Ducati e un mercato piloti “rischioso”: cosa può succedere

Dopo due anni di trionfi, anche nel 2024 sarà la Ducati la principale candidata a vincere i titoli della MotoGP. Inevitabile, considerando quanto si è visto nelle ultime stagioni. Con un Marc Marquez che entra nella famiglia ducatista, sarà ancora più interessante vedere le battaglie in pista. E non solo. Infatti, ci sono contratti che scadono a fine anno e c’è curiosità di sapere quali trasferimenti si verificheranno nel 2025.

MotoGP, Bagnaia sicuro del rinnovo: chi lo affiancherà?

Il mercato piloti potrebbe non riguardare Francesco Bagnaia, molto legato alla Ducati e che probabilmente rinnoverà. Livio Suppo, interpellato dal sito ufficiale MotoGP, è convinto di ciò: “Sono sicuro che in primis Ducati proverà a confermare Pecco. È un due volte campione del mondo e il loro uomo di punta. Suppongo che ci sarà un solo posto libero nel team ufficiale e ci sarà una gran lotta. Se nel frattempo gli avversari faranno vedere di aver colmato il gap a inizio stagione, sarà più difficile per Ducati confermare tutti i piloti. Credo che a loro piacerebbe aspettare l’estate, ma forse non sarà possibile“.

Se una sella nel team factory ducatista sembra sia destinata sicuramente a Bagnaia, bisognerà vedere chi si assicurerà l’altra. Enea Bastianini proverà a tenersela, però Jorge Martin è il principale candidato. Suppo si è così espresso sullo spagnolo: “Martin ha già detto che l’anno prossimo o correrà con il team ufficiale Ducati oppure correrà con un’altra Casa. Vuole una moto ufficiale. Se a metà stagione una tra KTM, Aprilia, Honda o Yamaha avrà dimostrato di aver chiuso il gap, allora Jorge sarà sul mercato“.

Marquez nel team factory Ducati: Suppo ci crede

Martin si guarderà attorno se la casa di Borgo Panigale non lo promuoverà nella squadra di riferimento, che secondo Suppo potrebbe anche scegliere Marquez: “Sarà competitivo – spiega – e quindi potrebbe essere interessante anche per il team ufficiale Ducati. Questo però potrebbe comportare il perdere uno degli altri piloti, quindi non sarà semplice da gestire. Marc ha voluto un contratto annuale per capire se può essere sufficientemente veloce per lottare per il titolo. Una volta che si sarà reso conto di questo, avrà la libertà di vedere come sarà messa la Honda, di cosa starà facendo la KTM, Ducati, e prenderà la sua decisione“.

L’ex team manager Ducati, Honda e Suzuki non esclude neppure che l’otto volte campione del mondo possa decidere di legarsi nuovamente a HRC, dopo aver scelto di lasciarla a fine 2023: “Da non scartare – ammette – perché lui e Honda si sono separati bene. Tutto il suo team è rimasto in Honda, tranne una persona, e sappiamo quanto sia solido il rapporto“.

Bezzecchi sogna la moto rossa

Anche Marco Bezzecchi è uno che ambisce al team ufficiale ducatista e, se non verrà promosso, valuterà altre possibilità. Un pilota come lui può fare gola a tutti. Aprilia ci aveva già pensato in passato e aveva fatto lo stesso con Bastianini. Dunque, attenzione anche alla situazione del pilota VR46 (a proposito, il team di Valentino Rossi utilizzerà ancora le Desmosedici nel 2025?).

Chiaramente, anche i vari Franco Morbidelli, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio vanno tenuti d’occhio. Hanno tutti dei contratti che scadono e l’interesse ad avere una buona sistemazione nel 2025. È un anno importante per tutti i piloti della famiglia ducatista.

Foto: Ducati Corse