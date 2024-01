Marc Marquez non vede l’ora di iniziare la nuova stagione in sella alla Ducati del team Gresini Racing. Il 20 gennaio ci sarà la presentazione della squadra al Cocoricò di Riccione, poi dal 6 all’8 febbraio primo test ufficiale del 2024 a Sepang. Il 19 e il 20 l’azione proseguirà a Lusail, dove nel weekend 8-10 marzo inizierà il campionato. L’otto volte campione del mondo vuole arrivarci preparatissimo.

MotoGP, Marquez non vuole pensare al Mondiale

Intervenuto a un evento dello sponsor Estrella Galicia, il pilota ha risposto in merito alle grandi aspettative che ci sono nei suoi confronti. “Sono alle stelle – riporta Marca – e uno dei miei compiti è fuggire da tutto questo. Non puoi creare aspettative prima che inizi la stagione, bisogna procedere con basso profilo, gara per gara. Questo mi permetterà di lavorare con più calma. Sarebbe un errore pensare al titolo, soprattutto dopo due anni senza vittorie. Non si può pretendere di iniziare un progetto con un obiettivo così alto“.

Marquez non vuole sbilanciarsi sulla sua stagione senza prima affrontare i test pre-campionato e qualche gran premio. Intanto, i colleghi lo danno per sicuro protagonista. Hanno timore della sua presenza sulla Ducati? Questa la sua risposta: “Non percepisco paura. Se arrivassi da più titoli consecutivi, sarebbe comprensibile la paura. Ma non è così, vengo da una situazione in cui mi hanno battuto tanti piloti, giovani e vogliosi, che sono sulla stessa moto da più anni e che dovrebbero essere davanti a me“.

Dalla Honda alla Ducati per rinascere

L’ex Honda è tornato anche a parlare della scelta di firmare per il team Gresini, una mossa della quale è convintissimo: “Significa fare un passo avanti nella mia carriera per cercare la migliore soluzione. Aspettare seduto non porta da nessuna parte. Voglio sentire le farfalle nello stomaco e continuare la mia carriera nel modo migliore possibile“.

La sensazione è che in Ducati non fossero tutti entusiasti del suo arrivo, però Marc spiega di non aver avvertito sentimenti negativi da parte di qualcuno: “Non ho mai avuto la sensazione che fossero riluttanti a farmi firmare o che non mi volessero, altrimenti non avrei firmato. Per il 2025 non sto parlando con nessuno, valuterò l’opzione migliore. Prima di venire in Gresini ho avuto contatti con altri marchi che non rivelerò mai. Sono grato a Honda, Ducati e Gresini“.

Marquez pronto per il 2024

Il 29 novembre scorso si è operato a causa di sindrome compartimentale al braccio destro. Adesso è a posto: “Mi sento bene fisicamente e mentalmente sono tranquillo. Finalmente ho fatto un pre-campionato normale, non succedeva da tanto tempo. Ora ho tanto lavoro da fare per adattarmi a moto e squadra. Non vedo l’ora che arrivi il test a Sepang, mi sento preparato e sono carico. Non c’è ansia. Cercheremo di lavorare al meglio e di crescere passo dopo passo per arrivare a lottare con i migliori“.

Immancabile un riferimento al test svolto a Valencia al termine della scorsa stagione e che lo aveva visto sorridere dopo aver guidato la Ducati: “È stato positivo – ammette Marquez – e ho mostrato il sorriso della tranquillità dopo aver affrontato le prime curve. Provare un nuovo progetto mi ha permesso di rilassarmi e di guidare semplicemente, ma ora ho una lista di cose che voglio migliorare in Malesia. Voglio andare su circuiti più difficili per me per poter progredire assieme alla squadra“. Non rimane che attendere di rivederlo in azione.

Foto: MotoGP