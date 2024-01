Il conto alla rovescia verso la nuova stagione di MotoGP sta per iniziare, il GP del Qatar prenderà il via il 10 marzo. Sarà un campionato ancora più entusiasmante con l’arrivo di Marc Marquez in Gresini. Dopo aver lasciato la Honda RC213V in grande difficoltà con l’evoluzione tecnica, sale sulla Ducati Desmosedici GP23 con cui Francesco Bagnaia si è confermato campione del mondo. Tra le mani una grande occasione per ritornare al vertice dopo quattro anni complicati e dimostrare di essere ancora il numero 1. Ma riuscirà ad affermarsi con una squadra satellite e un prototipo non ufficiale?

Il talento indiscutibile di Marquez

Difficile fare previsioni, ci prova in maniera lucida il pilota più titolato nella storia, Giacomo Agostini. Non ha mai nascosto la sua stima immensa per il fenomeno di Cervera, che resta l’unica grande leggenda della MotoGP attualmente in griglia. “Nonostante Marquez abbia avuto molti problemi fisici, resto profondamente convinto che non abbia influito sul Marc pilota. Anche quando non è completamente al meglio, non si è mai tirato indietro, continuando a rischiare per cercare il risultato. Lo abbiamo visto l’anno scorso in Honda, gli altri piloti lottavano per gli ultimi posti, mentre lui ha sempre fatto la differenza“.

Le previsioni di Agostini

Nella prossima stagione MotoGP Marc Marquez ha la possibilità di riscattarsi, puntare sicuramente a qualche vittoria… per il titolo iridato si vedrà. Il test di Valencia è stato un bel biglietto da visita: “L’ha dimostrato subito sulla Ducati, andando immediatamente veloce, ma senza andare troppo vicino ad un limine che non conosce ancora, evitando rischi inutili in questo momento e che avrebbero riproposto il tema di essere un pilota che cade troppo – sottolinea Giacomo Agostini a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. Gli ci vorrà tempo per adattarsi completamente alla Desmosedici. Ma non appena sarà padrone della moto sarà pronto per vincere. Certo, visti gli avversari non sarà facile, alcuni dei quali con moto ufficiale. Sicuramente si giocherà le vittorie in ogni singolo GP. Sulla conquista del Mondiale vado più cauto“.

Il quindici volte iridato dall’alto della sua esperienza sa che si tratta di semplici previsioni della vigilia. Impossibile fare calcoli in questo momento dell’anno, bisognerà prima attendere la preseason per poter fare qualche pronostico più centrato. “Francesco Bagnaia e Jorge Martin sono i grandi favoriti. Però in questo momento il nostro è solo un gran parlare, aspettiamo i primi test e da quel momento inizieremo a capire qualcosa“.

Foto Gresini Racing