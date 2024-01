Manca ormai poco alla ripresa dell’attività Superbike: i prossimi test sono in programma a Jerez (Spagna) il 24-25 gennaio e un mese più tardì sarà già sfida aperta. Il Mondiale ’24 prenderà il via nella tradizionale sede di Phillip Island, in Australia. Jonathan Rea si sta preparando in Spagna, dove ha trascorso le feste di fine anno.

Rea ex campione d’Irlanda Supercross

L’occasione è stata perfetta per dedicarsi al Motocross, che per il sei volte iridato non è una semplice passione come nel caso di molti altri piloti. JR65 infatti è nato agonisticamente proprio sugli sterrati. A soli 14 anni infatti Jonathan Rea si laureò campione irlandese Supercross, sbaragliando la finalissima Junior allo stadio di Dublino. I trascorsi in fuoristada sono magnificamente raccontati nella sua biografia, uscita in Italia nel 2019 per i tipi di CDM Edizioni (qui il link). Il clamoroso passaggio da Kawasaki in Yamaha ha ovviamente comportato anche il cambio moto d’allenamento e proprio per questi allenamenti in Spagna il campionissimo ha provato per la prima volta la sua nuova fiammante YZF250.

A tutto gas al Rocco Ranch

Jonathan Rea ha girato o per diversi giorni al Rocco Ranch, nei pressi di Barcellona, sede abituale degli allenamenti Motocross di gran parte dei piloti spagnoli di MotoGP. Per l’occasione ha portato in pista con se anche i figli Jake e Tyler. La cosa curiosa che mentre l’intera famiglia è volata in Spagna dalla residenza in Irlanda del Nord, mentre Jonathan si è fatto tutto il tragitto in camper, invece di affidare l’incombenza ad un autista.

Brindisi al 2024

Il clan Rea ha brindato all’anno nuovo sempre a Barcellona, dove ha sede il team Kawasaki, con amici fidati. Fra questi anche Pere Riba, che è stato suo capomeccanico dal 2015 al 2023. L’ex pilota spagnolo non seguirà però Jonathan Rea in Yamaha, avendo preferito restare fedele al team, dove continuerà a ricoprire il medesimo ruolo a fianco di Alex Lowes. Alla festa ha partecipato anche Andrew Pitt, che sarà il capo tecnico del fuoriclasse irlandese in Yamaha. Aldilà delle rivalità e dell’accessisimo confronto tecnico, in Superbike i rapporti d’amicizia vanno oltre l’appartenenza a questa o quella squadra. Momenti che sembrano appartenere ad altre epoche di motorsport…