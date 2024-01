Moto3: Tatchakorn Buasri, giovane promessa dalla Thailandia

Dopo le “prove generali” come wild card, l’accordo per il debutto vero e proprio. Tatchakorn Buasri andrà ad arricchire la lista degli esordienti nel Mondiale Moto3 2024, schierato da Honda Team Asia, parte del progetto Thai Honda, che aiuta le giovani promesse nella loro strada verso il Campionato del Mondo. Il pilota thailandese, che ha in Marc Marquez il suo riferimento, ha riportato risultati davvero interessanti nei precedenti campionati da lui disputati, inclusi JuniorGP e Red Bull Rookies Cup. A fine 2023 è stato anche premiato ai FMSCT [Federation of Motor Sports Clubs of Thailand] Awards, a ribadire come il suo paese lo consideri una giovane promessa delle due ruote. Riuscirà a dire la sua anche a livello mondiale? Intanto rivediamo i tratti salienti della sua carriera.

Tatchakorn Buasri, il profilo

Classe 2001, originario di Samutprakan (Thailandia), il piccolo “Gongz” ha iniziato disputare gare di moto fin da bambino, supportato in primis dal papà che per primo l’ha indirizzato nelle due ruote. Piano piano il giovane Tatchakorn Buasri ha iniziato a farsi ben notare nei campionati locali, riportando anche un buon numero di vittorie. Il successo in Thailand Talent Cup è stato un passo importante per accedere poi all’Asia Talent Cup, in cui emerge con vittorie ed altri podi, oltre a disputare anche l’Asia Road Race Championship. Dal 2018 al 2023 ha corso nella Moto3 del JuniorGP: nel 2022 ha ottenuto una vittoria ed un altro podio, nel 2023 ha chiuso sul podio in gara 1 a Portimao. Dal 2020 al 2022 ha disputato anche la Red Bull Rookies Cup: nel suo ultimo anno ha ottenuto un successo in gara ed altri due podi.

La sfida nel Mondiale Moto3

Lo scorso ottobre Honda Team Asia ha ufficializzato la sua formazione in entrambe le categorie (i dettagli). Tatchakorn Buasri è la new entry in classe minore accanto al confermato Taiyo Furusato. Il pilota thailandese vanta finora quattro presenze mondiali come “ospite”, senza essere ancora andato a punti. In questo 2024 ha però una grande occasione, quella di misurarsi con i piloti più veloci del mondo, quindi imparare e crescere. Chissà, avremo un altro “thailandese volante”, stavolta in Moto3, sulle orme di quanto già fatto da Somkiat Chantra in Moto2? Questo lo dirà il tempo, ma sarà un altro esordiente da osservare.

Foto: Junior Talent Team