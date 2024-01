MotoGP, Fabio Di Giannantonio passa a Dainese in questo 2024

Il cambio di squadra porta ulteriori novità per Fabio Di Giannantonio. Chiuso l’accordo di lunga data con Alpinestars, il neo pilota VR46 ora farà parte della famiglia Dainese. Il marchio vicentino, legato da tempo alla VR46, accoglie quindi anche il nuovo acquisto della squadra MotoGP per questa nuova stagione mondiale. Un altro tassello sistemato verso un 2024 piuttosto importante per Di Giannantonio: con quasi tutti i contratti in scadenza proprio alla fine della prossima stagione, dovrà dimostrare che la crescita vista a fine 2023 non è stato un caso.

Di Giannantonio-Dainese, la nota ufficiale

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Fabio Di Giannantonio nella famiglia Dainese” si legge nella nota odierna pubblicata dall’azienda veneta. “Un pilota di grande talento, forza e determinazione. Siamo curiosi di vederlo in azione in VR46 Racing Team nella stagione MotoGP 2024, per battagliare per gli obiettivi più ambiziosi accanto a Marco Bezzecchi. Forza Diggia, sei pronto per fare grandi cose.”

La sfida 2024 con VR46

Dal rischio di rimanere a piedi allo stravolgimento improvviso che l’ha portato nella squadra tricolore. Il pilota romano ha trovato un posto in questa nuova stagione MotoGP proprio all’ultimo, dopo che Gresini Racing gli ha preferito Marc Marquez. Di Giannantonio, che rimarrà alla guida di una Ducati, ha mostrato un’interessante crescita nell’ultima parte di stagione 2023. Come detto, ora ci si aspetta che confermi ed anzi migliori ancora di più questa tendenza.

Foto: Dainese