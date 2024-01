La situazione di Carles Falcon rimane sempre critica, ma stabile. Questo si legge nell’ultimo aggiornamento pubblicato da TwinTrail Racing Team, squadra con cui il pilota di Tarragona stava affrontando la sua seconda Dakar. Fino al grave incidente occorsogli a pochi chilometri dalla fine della seconda tappa (ne abbiamo parlato qui). Da giorni Falcon è ricoverato presso l’ospedale di Riyadh in coma indotto, con la speranza chiaramente di limitare le conseguenze di una situazione apparsa da subito molto seria. Di seguito l’ultima comunicazione, ulteriori notizie verranno fornite dalla stessa squadra non appena ce ne saranno.

Carles Falcon, l’aggiornamento

Nella serata del 10 gennaio la struttura spagnola ha emesso un nuovo comunicato sulla situazione del suo pilota. “Tre giorni dopo l’incidente, Carles Falcon è ancora ricoverato in condizioni critiche in Terapia intensiva presso l’ospedale di Riyadh” si legge nella nota della squadra. “Il pilota rimane in coma indotto e i controlli non mostrano cambiamenti.” Il prossimo passo ora è riportare Falcon nel suo paese. “I medici hanno autorizzato il trasferimento del pilota in Spagna, la speranza è di poterlo fare nei prossimi giorni. La famiglia e gli amici ringraziano per tutti i messaggi di supporto ricevuti. Quando ci saranno novità le comunicheremo.”

Foto: TwinTrail Racing Team