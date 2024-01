Dopo la conferma della presenza di Matteo Gabarrini alla 100 km dei Campioni, arriva un ulteriore annuncio. Il piccolo pilota senigalliese, attivo nel CIV PreMoto3 con Pasini Racing Team, approda nella VR46 Academy, quindi nella “scuola” di Valentino Rossi. Un’interessante occasione per il giovane Gabarrini, Talento Azzurro e figlio d’arte (papà Cristian Gabarrini non sarà sconosciuto a chi segue la MotoGP e soprattutto Ducati). Nel 2023 ha chiuso ottavo nella classifica generale del tricolore PreMoto3 con due podi a referto. L’entrata nella VR46 Academy è il primo annuncio riguardo la sua stagione 2024, ancora non ci sono state conferme ufficiali per il suo anno di gare.

Gabarrini in VR46, la conferma

“Siamo molto felici di annunciare l’ingresso di Matteo Gabarrini nella VR46 Riders Academy. Dopo aver partecipato ad alcune uscite di motorsport con gli attuali e consolidati piloti dell’Academy, Matteo diventa ufficialmente parte del gruppo.” Così la VR46 Academy ha ufficialmente annunciato l’arrivo del giovane pilota classe 2009 di Senigallia. “Sono veramente contento di entrare a farne parte” è il commento del giovane Matteo Gabarrini. “Voglio ringraziare Valentino e tutto lo staff per questa grandissima opportunità. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e mi impegnerò al massimo per arrivare il più avanti possibile!”

Foto: VR46 Academy