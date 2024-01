Torna la nuova edizione della 100 km dei Campioni, la gara che si svolge ogni anno al Ranch di Valentino Rossi. Una competizione all’insegna dell’amicizia e del divertimento, che riunisce svariati piloti soprattutto del Motomondiale ma non solo. Stavolta l’appuntamento non è a conclusione dell’anno solare, quindi a fine 2023, ma ad inizio 2024, precisamente nei giorni 12-13 gennaio, con una lista di invitati davvero corposa ed interessante.

Nomi interessanti al Ranch di Rossi

Non mancano molti ragazzi MotoGP, dal campione in carica Francesco Bagnaia a Fabio Di Giannantonio, neo acquisto del team VR46. C’è Augusto Fernandez, non manca anche il campione Moto2 Pedro Acosta, uno dei grandi osservati speciali della prossima stagione mondiale. Presente un buon numero di rappresentanti Moto2, Moto3 e MotoE, italiani e non, incluso l’iridato della categoria elettrica Mattia Casadei. In azione Mattia Pasini ed Andrea Migno, quest’ultimo al momento senza sella ma impegnato nella nuova sfida di coach assistant ed analista video per il team VR46.

Rappresentanza CEV con Alberto Surra, presenza CIV con Luca Ottaviani, Andrea Mantovani, Elia Bartolini e vari altri. Non dimentichiamo il Mondiale Superbike con Michael Rinaldi, Danilo Petrucci o Remy Gardner, non manca una rappresentanza BSB, senza tralasciare l’Enduro con il pluricampione del mondo Andrea Verona, il flat track con Sammy Halbert o il supermotard con Thomas Chareyre. Insomma, tanti rappresentanti di svariate specialità pronti alla sfida al Ranch di Valentino Rossi.

L’entry list completa