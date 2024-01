MotoGP, Dovizioso avverte Bagnaia: “Sarà l’anno più difficile”

Francesco Bagnaia e Ducati sembrano aver formato un binomio difficile da scalfire dopo aver conquistato gli ultimi due titoli mondiali della MotoGP. Nella stagione 2024 il pilota di Chivasso riuscirà a centrare il tris iridato e aprire un ciclo leggendario? Andrea Dovizioso, da cui Pecco ha ereditato la sella nel team factory nel 2021, prova a dare una risposta.

Bagnaia punta al terzo titolo MotoGP

Quello che scatterà in Qatar il 10 marzo sarà sicuramente uno dei Mondiali più interessanti dell’ultimo decennio, con l’arrivo di Marc Marquez in Gresini e con Ducati che può vantare molte frecce insidiose pronte a fare breccia al vertice della classifica. Senza contare i passi in avanti che stanno facendo KTM e Aprilia, con Honda e Yamaha al lavoro per colmare il divario quanto prima. Francesco Bagnaia partirà ancora da favorito, anche se i bookmaker danno il fenomeno di Cervera in pole per l’assalto al titolo.

Il campione originario di Chivasso potrebbe seguire le orme del mentore Valentino Rossi, nel caso dovesse riuscire a fare tris (sarebbe il suo quarto titolo mondiale). L’ex atleta MotoGP Andrea Dovizioso mostra fiducia nell’impresa. “Secondo me Pecco ha ottime possibilità di portare a casa il campionato anche nella prossima stagione. In ogni caso sarà l’anno più difficile per vari motivi. Intanto perché troverà tra i primi avversari dei piloti che già l’anno scorso guidavano la Ducati e di conseguenza saranno ancora più veloci. Oltre a questo c’è l’arrivo di Marc: tutti ci aspettiamo che andrà forte da subito. Tutto questo non gli semplifica le cose, ma ha dimostrato di essere maturo e pronto per ogni sfida“.

La forza di Pecco… e i suoi rivali

Francesco Bagnaia, la Desmosedici GP e la sua squadra hanno formato un magico e solido collante, capace di incastrare tutti i tasselli al posto giusto e di tenersi uniti anche nei momenti più difficili e reggere la pressione nel modo migliore. “L’anno scorso ha sfruttato al meglio le sue carte, spesso trovando in extremis le scelte giuste, anche nei weekend più complicati – prosegue Andrea Dovizioso su ‘La Gazzetta dello Sport’ -. E questa sua capacità, il modo di lavorare che ha ormai consolidato con il suo gruppo, il conoscere praticamente tutto, nel bene e nel male, della sua Ducati rappresentano un punto di forza decisivo“.

Non solo Jorge Martin sarà un osso duro da battere, dalla prossima stagione MotoGP ci sarà un rivale in più che punta al suo nono titolo mondiale. “Mi aspetto che Marquez metterà parecchia pressione su tutti i piloti Ducati, sappiamo tutti quanto sia forte – conclude Dovizioso – e quale sia la sua ambizione per questo campionato“.

Foto: Instagram @andreadovizioso