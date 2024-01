Dopo l’ultimo ruggito della MotoGP a Valencia nello scorso novembre, inizia il conto alla rovescia verso il prossimo campionato. Il fischio d’inizio avverrà in Qatar dall’8 al 10 marzo, ma gli appassionati potranno godersi il delizioso antipasto della preseason che scatterà dall’1 al 3 febbraio (shakedown) e dal 6 all’8 febbraio a Sepang, infine il 19-20 febbraio a Losail. Francesco Bagnaia riparte da campione del mondo per la seconda dopo aver vinto il duello con Jorge Martin nella stagione 2023. Ma secondo i bookmaker non è il pilota di Chivasso il favorito per il prossimo Mondiale.

Marquez favorito per il titolo MotoGP

L’arrivo di Marc Marquez sulla Ducati del team Gresini ha rivoluzionato il mondo delle scommesse. Dopo appena una giornata di test Irta con la Desmosedici GP23, l’otto volte iridato sembra avere le carte in regola per puntare al titolo MotoGP. C’è grande fiducia nel box di Nadia Padovani e il talento dell’ex pilota Honda resta indiscutibile, nonostante gli ultimi anni trascorsi tra infortuni e risultati deludenti. Tanto che secondo i principali siti di betting è il favoritissimo per la conquista del trono mondiale, quotata a 1.66. Il campione in carica Francesco Bagnaia è quotato a 3.50, mentre il vicecampione madrileno del team Pramac, Jorge Martin, desideroso di rivincita, viene valutato 5.50.

Bastianini dentro o fuori

C’è grande attesa per vedere Enea Bastianini all’opera e senza infortuni. Dopo le quattro vittorie del 2022 e la conquista di un posto nel team Ducati factory, l’infortunio nella gara iniziale a Portimao ha complicato l’ultima stagione del pilota romagnolo. La sua posizione è fortemente in bilico, Jorge Martin vuole a tutti i costi la sua sella e le prime gare saranno decisive per stabilire il futuro di entrambi. La vittoria iridata del ‘Bestia’ viene data a 12.00, mentre il terzo classificato Marco Bezzecchi è quotato a 26.00.

KTM è l’anti-Ducati

La Casa di Borgo Panigale è sicuramente il marchio più accreditato per un nuovo successo mondiale, eppure KTM lavora sodo per mettere il bastone tra le ruote agli avversari d’Oltralpe. L’arrivo di nuove figure tecniche dall’orbita Ducati sta portando ad un progresso celere nell’evoluzione della RC16, inoltre il gruppo di Mattighofen dopo avere investito sull’arrivo di Pedro Acosta ha in canna un colpo di mercato di grande valore entro la prossima estate. Brad Binder ha dimostrato di avere grinta e velocità in più di un’occasione, manca però di costanza nei risultati. Secondo i bookmaker la sua vittoria iridata è data a 21.00.

Poche speranze per i rivali…

Stando ai pronostici della vigilia, ci sarebbero poche speranze per i piloti Aprilia. Aleix Espargaró e il compagno di box Maverick Vinales sono appaiati a quota 51.00. Stessa valutazione per Franco Morbidelli che da questa stagione MotoGP avrà tra le mani una Ducati Desmosedici ufficiale. Il pilota italo-brasiliano, vicecampione del mondo 2020, ha a disposizione un’occasione unica per rilanciarsi nella corsa al vertice e mettersi definitivamente alle spalle l’ultimo periodo complicato con la Yamaha. A proposito della Casa di Iwata, la YZR-M1 non sembra potersi imporre tra le big. Fabio Quartararo è quotato a 67.00, mentre il neo arrivato Alex Rins a 151.00. ll team Repsol Honda va alla ricerca della retta via nell’evoluzione della RC213V con Luca Marini (101.00) e Joan Mir (151.00). Riuscire a strappare una vittoria in un Gran Premio sarebbe già un bel colpo, ma mai dire mai quando si parla del più grande costruttore di moto sul pianeta Terra…

Di Giannantonio grande sorpresa?

Una nota di merito va dato a Fabio Di Giannantonio a quota 41.00. Il pilota capitolino si è reso autore di un brillante finale di stagione 2023 in sella alla Desmosedici del team Gresini. Nel passaggio al team VR46 potrebbe ritrovare nuovi stimoli e, qualora la scia di risultati positivi dovesse proseguire, potrebbe togliersi grandi soddisfazioni. Di certo sarà un campionato del mondo MotoGP molto entusiasmante!