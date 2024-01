MotoGP, Nadia Gresini: “Proviamo a vincere il Mondiale”

In casa Gresini inizia il conto alla rovescia verso la presentazione della nuova squadra MotoGP. Il 20 gennaio, al Cocoricò, saranno in tanti ad accogliere il team che ha ingaggiato l’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Dopo tre anni dal debutto in MotoGP, la squadra di Nadia Gresini si gode questo momento incredibile e proverà ad inseguire il colpaccio mondiale. “Non è mai successo che un personaggio così, un otto volte campione del mondo, decidesse di correre per un team indipendente. È una bella sfida“.

Gresini sogna in grande con Marc Marquez

Nel test di Valencia c’è stato il debutto del fuoriclasse in sella alla Ducati GP23 del team romagnolo. Sembra ancora un sogno, almeno fino a quando non prenderà il via la stagione 2024. “Ci sono momenti in cui mi sembra ancora irreale“, confessa la vedova di Fausto Gresini a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sono bastati pochi giri per capire che Marc Marquez potrà fare grandi cose in sella alla nuova moto, dopo anni difficili con la Honda RC-V. Nelle menti di fan e addetti ai lavori è rimasto impresso quel sorriso dopo essersi tolto il casco, che può essere il preludio di una pagina di storia fantastica…

L’obiettivo dichiarato è lottare per il Mondiale. “È chiaro che Bagnaia è un pilota fortissimo, conosce molto bene la moto e in questi anni è cresciuto tantissimo“, sottolinea Nadia Gresini. “Martin è un altro a quel livello e guida la Ducati in modo spettacolare, Bezzecchi sta crescendo bene e velocemente. Quindi direi che non sarà così scontato il fatto di vincere il Mondiale, ma noi ci proveremo“. Marc Marquez non avrà a disposizione una moto ufficiale, ma non è da escludere che in caso di primato in classifica da Borgo Panigale possano arrivare degli aiuti. Nel 2023 hanno lasciato piena libertà di sfida al team Pramac e un trattamento quasi simile potrebbe essere riservato anche a Marc e Gresini.

Il fenomeno di Cervera ha firmato per un solo anno, quasi sicuramente guarderà altrove nel 2025. KTM potrebbe essere il marchio accreditato, a meno che Marquez non riuscirà a conquistarsi la fiducia dei vertici Ducati. “Io mi affeziono molto ai piloti, cerco sempre di dar loro il meglio. Sicuramente lui ambirà a un team ufficiale, però c’è tempo per vedere cosa succederà“.

Foto: Gresini Racing