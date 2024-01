MotoGP, Moto2, Moto3: test, calendario e tutti i piloti per il 2024

Siamo entrati ufficialmente nel nuovo anno. Manca ancora parecchio per la nuova stagione mondiale ma, dopo aver ricordato calendario ed entry list (ancora provvisoria) della MotoE 2024, facciamo un riepilogo del programma che attende i ragazzi MotoGP, Moto2 e Moto3. Sarà una stagione intensa e ricca di cambiamenti, anzi proprio negli ultimi giorni c’è stato un avvicendamento in classe minore col ritorno di Riccardo Rossi (a spasso dopo l’improvviso addio di PruestelGP) al posto di Lorenzo Fellon.

In MotoGP invece occhi puntati sul debutto di Pedro Acosta ed i tanti cambi di casacca che suscitano già grande curiosità. In classe intermedia poi attenzione a Celestino Vietti in KTM Ajo, la squadra che ha sfornato un bel numero di campioni negli ultimi anni… Ma attenzione anche ai ragazzi Speed Up, Fermin Aldeguer in particolare, ed a tanti altri pronti a dire la loro. Rivediamo intanto tutte le date delle prove, il calendario completo e tutti i nomi in lista per la nuova stagione mondiale.

MotoGP, Moto2, Moto3: i test

MotoGP, prove invernali

Sepang Shakedown: 1-3 febbraio (collaudatori ed esordienti)

Sepang Test: 6-8 febbraio

Qatar Test: 19-20 febbraio

MotoGP, test durante l’anno

Jerez Test: 29 aprile

Mugello Test: 3 giugno

Misano Test: 9 settembre

Moto2 e Moto3

Portimao, Test Moto3: 22-23 febbraio

Portimao, Test Moto2: 24-25 febbraio

Jerez Test: 28 febbraio – 1 marzo (Moto3 e Moto2 insieme)

Il calendario 2024

1. Qatar – 8/10 marzo – Lusail International Circuit

2. Portogallo – 22/24 marzo – Autodromo Internacional do Algarve

3. Argentina – 5/7 aprile – Termas de Rio Hondo

4. Americhe – 12/14 aprile – Circuit of the Americas, Texas

5. Spagna – 26/28 aprile – Circuito de Jerez-Angel Nieto

6. Francia – 10/12 maggio – Circuito Bugatti, Le Mans

7. Catalunya – 24/26 maggio – Circuit de Barcelona-Catalunya

8. Italia – 31/05-2/06 – Autodromo Internazionale del Mugello

9. Kazakhstan – 14/16 giugno – Sokol International Racetrack

10. Paesi Bassi – 28/30 giugno – TT Circuit Assen

11. Germania – 5/7 luglio – Sachsenring

12. Gran Bretagna – 2/4 agosto – Silverstone Circuit

13. Austria – 16/18 agosto – Red Bull Ring, Spielberg

14. Aragon – 30/08-1/09 – MotorLand Aragon

15. San Marino – 6/8 settembre – Misano World Circuit Marco Simoncelli

16. India – 20/22 settembre – Buddh International Circuit

17. Indonesia – 27/29 settembre – Mandalika International Circuit

18. Giappone – 4/6 ottobre – Mobility Resort Motegi

19. Australia – 18/20 ottobre – Phillip Island

20. Thailandia – 25/27 ottobre – Chang International Circuit

21. Malesia – 1/3 novembre – Sepang International Circuit

22. Valencia – 15/17 novembre – Circuit Ricardo Tormo

Evento di riserva: Ungheria – Balaton Park Circuit

MotoGP, la griglia

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia-Enea Bastianini

Prima Pramac Racing: Jorge Martin-Franco Morbidelli

Gresini Racing MotoGP: Alex Marquez-Marc Marquez

Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi-Fabio Di Giannantonio

Red Bull KTM Factory Racing: Brad Binder-Jack Miller

GASGAS Factory Racing Tech3: Augusto Fernandez-Pedro Acosta

Aprilia Racing: Aleix Espargaro-Maverick Vinales

Trackhouse Racing (Aprilia): Miguel Oliveira-Raul Fernandez

Repsol Honda Team: Joan Mir-Luca Marini

LCR Honda: Takaaki Nakagami-Johann Zarco

Monster Energy Yamaha MotoGP: Fabio Quartararo-Alex Rins

Moto2, tutti i nomi

Red Bull KTM Ajo: Celestino Vietti–Deniz Oncu

GASGAS Aspar Team: Jake Dixon-Izan Guevara

Italtrans Racing Team: Dennis Foggia–Diogo Moreira

Marc VDS Racing Team: Tony Arbolino-Filip Salac

Mandalika SAG Team: Bo Bendsneyder-Jaume Masia

MT Helmets-MSi: Sergio Garcia-Ai Ogura

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Darryn Binder-Senna Agius

Fieten Olie Racing GP: Barry Baltus-Zonta van den Goorbergh

Honda Team Asia: Somkiat Chantra-Mario Suryo Aji

QJMOTOR Gresini Moto2: Albert Arenas-Manuel Gonzalez

American Racing Team: Joe Roberts-Marcos Ramirez

Yamaha VR46 Master Camp: Ayumu Sasaki-Jeremy Alcoba

Speed Up: Fermin Aldeguer-Alonso Lopez

Forward Team: Alex Escrig-Xavi Artigas

Fantic Racing: Aron Canet-Xavi Cardelus

Entry list Moto3

Red Bull KTM Ajo: José Antonio Rueda-Xabi Zurutuza

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Jacob Roulstone

MTA Team: Stefano Nepa–Nicola Carraro

Snipers Team: Matteo Bertelle-David Almansa

GASGAS Aspar Team: David Alonso-Joel Esteban

Leopard Racing: Angel Piqueras-Adrian Fernandez

Liqui Moly Husqvarna Intact GP: Collin Veijer-Tatsuki Suzuki

Honda Team Asia: Taiyo Furusato-Tatchakorn Buasri

BOE Motorsports: David Munoz – Joel Kelso

MT Helmets-MSi: Ivan Ortola – Ryusei Yamanaka

SIC58 Squadra Corse: Luca Lunetta – Filippo Farioli

CIP-Green Power: Noah Dettwiler – Riccardo Rossi

MLav Racing Team: Scott Ogden-Joshua Whatley

