Moto3, Lorenzo Fellon fa chiarezza “Non voglio falsità su di me”

Di ieri la notizia ufficiale che Riccardo Rossi disputerà il Mondiale Moto3 2024 con CIP-Green Power. Lorenzo Fellon, il pilota quindi rimasto fuori dalla squadra francese per la prossima stagione, ha affidato ai social il suo commento sulla situazione, ma per un motivo preciso. Il 19enne di Avignone, reduce da un anno segnato da un importante problema fisico, ha voluto spazzare via tutte le voci sul suo conto, chiarendo quindi lo stato delle cose. Il suo futuro nelle corse è ancora tutto da definire, ma Fellon, il primo a fare mea culpa per un 2023 da dimenticare, spera di poter riferire buone notizie quanto prima.

La risposta a Riccardo Rossi

Non sono mancati i commenti a tema “piloti paganti”, situazione quindi sgradevole sia per Riccardo Rossi, fresco di accordo col team CIP, che per Lorenzo Fellon. Il pilota genovese ha subito risposto ad un commento in tal senso. “La Federazione francese portava il doppio di me in euro” ha scritto Rossi in risposta ad un commento di un follower. Non è mancata però la pronta risposta di Fellon a questo commento: “Quest’informazione è falsa, non so da dove arrivi.” Lo stesso giovane francese ha voluto rispondere a Rossi così: “La Federazione francese mi ha dato un quarto di quello che Alain Bronec mi chiedeva. Non è neanche lontanamente vicino a quanto dici. Nessun messaggio di odio, voglio che tutto sia chiaro.”

Lorenzo Fellon fa chiarezza

In seguito il pilota di Avignone ha voluto spiegare meglio la situazione in cui si trova. “Non ho potuto trovare la somma richiesta per continuare a correre l’anno prossimo, quindi sono stato rimpiazzato. Certamente i miei risultati ed il mio infortunio non hanno aiutato” ha aggiunto Lorenzo Fellon, come detto il primo a fare mea culpa riguardo alla stagione appena conclusa. “Nessun messaggio di odio verso l’altro pilota, se ha ottenuto il posto vuol dire che doveva essere così. Non voglio però che le persone traggano vantaggio dal mio stare tranquillo e quindi dire falsità sulla mia situazione.” Il 2024 è tutt’altro che deciso, ma Fellon ci sta lavorando. “Vi farò sapere quali sono i miei piani per la prossima stagione, grazie a tutti quelli che continuano a credere in me.”

Foto: CIP – Green Power