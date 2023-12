È pausa invernale, tutti i campionati sono ormai finiti da tempo e non mancano i saluti di fine stagione. Ad esempio nel Team Rosso e Nero, che ha chiuso un anno impegnativo in vari campionato nazionali. La squadra s’è divisa tra CIV, Coppa Italia e Yamaha R7 Cup, con varie soddisfazioni e qualche piccolo rimpianto. Il team manager Roberto Adami ha fatto il punto sull’anno ormai concluso, ringraziando tutta la squadra e comunicando il “lavori in corso” in ottica 2024. A breve infatti dovrebbero arrivare ufficialmente i nomi dei piloti da schierare nel prossimo campionato (già annunciato per il CIV l’addio a Roberto Mercandelli, nel 2024 in SBK con Broncos Racing Team). Prima di allora però la squadra lascia il suo augurio verso un felice anno nuovo.

Il Team Rosso e Nero saluta il 2023

“È stato un anno bello pieno di attività ed emozioni, grazie a nuove esperienze svolte sempre con il massimo impegno e con particolare attenzione ai dettagli da parte di tutti” ha infatti dichiarato Roberto Adami. “Abbiamo sempre dimostrato grande competitività ogni volta che siamo scesi in pista. A livello tecnico sono pienamente soddisfatto del lavoro che ha svolto l’intera squadra sulle moto. È soddisfacente vedere tanto impegno e passione per ciò che facciamo. Lo staff si è dimostrato a dir poco impeccabile in ogni evento e siamo stati protagonisti in ogni gara, combattendo sempre nelle prime posizioni. Ci tengo a ringraziare pubblicamente ogni singolo membro del Team, ai quali sono molto riconoscente per aver dato il massimo in ogni situazione. Le diverse Pole Position, giri veloci ottenuti ne sono la prova.

Soddisfazioni e rimpianti

“Purtroppo non abbiamo raccolto ciò che meritavamo con una sola vittoria. Possiamo però essere soddisfatti: abbiamo vinto la Pirelli Cup e sfiorato il titolo nella Yamaha R7 Cup” ha sottolineato il team manager del Team Rosso e Nero. “La squadra è stata anche il motore del Team, restando unita con umiltà e mantenendo un clima sereno e disteso. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che credono in noi da diversi anni, nel nostro progetto e che continuano a supportarci con grande fiducia. Un grande grazie infine a tutti i piloti di ogni trofeo nazionale, dal CIV alla Coppa Italia alla Yamaha R7 Cup, e tutti i trofei nazionali organizzati dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Testa al 2024

Quali sono i programmi per la prossima stagione di gare? Ancora non ci sono notizie ufficiali, ma il Team Rosso e Nero si sta preparando e non dovrebbe mancare molto per gli annunci vero e propri. “Il 2024 è alle porte e stiamo già lavorando per la nuova stagione. A breve comunicheremo il programma e i piloti per il prossimo anno” ha aggiunto Roberto Adami. “La preparazione è lunga ma noi non vediamo l’ora di tornare in pista, con un anno di esperienza in più avremo maggiori chance per essere ancora più competitivi. Sempre uniti verso il nostro obiettivo! Un pensiero di auguri a tutti per questo anno che verrà, ci vediamo nell’anno nuovo!”

Foto: Team Rosso e Nero