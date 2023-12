Formula 1: Liam Lawson, un 2024 che non dovrà bruciarlo

Questa stagione sarà ricordata anche per l’esordio in Formula 1 di Liam Lawson, che ha stupito tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi. Il ragazzo sperava già dal 2024 di poter salire su una monoposto del campionato più importante al mondo, per l’arco dell’intera stagione. La Red Bull però ha deciso che in Alpha Tauri il prossimo anno ci sarà ancora Daniel Ricciardo, rimandando almeno al 2025 il suo approdo stabile sulla griglia. Un anno che tuttavia non potrà vivere nella sola speranza di una chiamata o aspettando la prossima stagione, ma che dovrà vivere al massimo, dimostrando il suo valore in un altro campionato.

Liam Lawson è il classico pilota tutto fare

La sua grande qualità è sapersi adattare tutto. Liam Lawson ha solo 21 anni; eppure, ha già partecipato a diversi campionati. Il suo primissimo vagito agonistico è stato ovviamente quello della sua nazione, dove nel 2017 è riuscito a laurearsi campione della New Zealand Formula Ford. Un successo che ha portato la Red Bull ad investire su di lui, anche grazie agli anni passati tra il campionato australiano di Formula 4 e la Formula 3 asiatica. Tutto questo percorso, lo ha portato nel 2019 al grande salto mondiale.

Nel 2019 infatti, Liam Lawson ha partecipato al campionato mondiale di Formula 3 con risultati nella norma per un rookie. Nella stessa stagione ha corso anche nel campionato Formula Regional Oceania dove ha trionfato. Nel 2021 il neozelandese è passato in Formula 2 giungendo nono in campionato e correndo anche nel DTM. Il suo primo anno sulle ruote coperte, Lawson ha chiuso secondo nella serie teutonica con il team Red Bull AF Corse. Nel 2022 Liam capisce bene la Formula 2 giungendo terzo e viene premiato dalla casa austrica che gli concede delle sessioni di libere con l’Alpha Tauri.

Il 2023 ha mostrato al mondo tutto il suo talento

Questa è la carriera del giovane ventenne neozelandese sino allo scorso anno, quando ancora in pochi parlavano di lui. Nel 2023 di comune accordo con l’accademy della Red Bull decide di correre nel campionato Super Formula. Questa serie rappresenta il campionato giapponese su ruote scoperte, che è diventato il suo vero bigliettino da visita. Il ragazzo ha trionfato in tre occasioni durante il campionato, giocandosi il titolo sino all’ultima gara. La stagione nella serie nipponica si è conclusa con un secondo posto, nel mentre però, c’è stata la parentesi più importante.

Alpha Tauri dopo aver chiuso anticipatamente con Nyck de Vries prima del GP d’Olanda, decide di affidare a Daniel Ricciardo la vettura. L’australiano però, durante la sessione di libere si infortuna, costringendo la casa di Faenza a chiamare il suo terzo pilota, cioè Liam Lawson. Quel weekend di fine agosto mostra già il suo potenziale, visto che sin da subito inizia ad andare forte. Liam è così in confidenza con la AT04, che dopo aver chiuso la sua prima gara al tredicesimo posto a Monza giunge undicesimo, a ridosso della zona punti. Nel suo terzo appuntamento in Formula 1, Lawson è andato addirittura a punti, giungendo nono a Singapore. Il Giappone mostra lo stesso trend, con il giovane pilota che rifinisce undicesimo. La gara del Qatar non è andata bene ma ci sta. La prova in Medio Oriente è stata l’ultima per lui, visto che poi Daniel è tornato dall’infortunio chiudendogli così le porte del campionato massimo.

Liam Lawson dovrà rimanere concentrato sulla Formula 1

La scuderia di Faenza di comune accordo con la casa madre austriaca ha deciso che nel 2024 la vettura italiana sarà guidata da Ricciardo. Questo porta Liam Lawson ad accasarsi in altri lidi per il prossimo anno, ma con l’obiettivo di tornare in Formula 1 in pianta stabile a partire dal 2025. Il caso di Oscar Piastri deve fare da monito per il ragazzo neozelandese, che sa già da ora che le porte della Red Bull sono importanti, ma sé dovesse trovare ancora chiuso, sarebbe fondamentale guardarsi intorno. Le scuderie che già lo vogliono ci sono, quindi vedremo cosa accadrà il prossimo anno, con la speranza che lui non perda la concentrazione. Concentrazione, che dovrà essere rivolta al mercato di F1 ma anche sul campionato nel quale andrà a partecipare.

FOTO: social Liam Lawson