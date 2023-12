Box Pedercini Corse promuove Antonio Frappola al CIV Supersport

Malgrado gli anni sul groppone, la Kawasaki Ninja ZX-6R continua a raccogliere qualche adesione nello schieramento di partenza del CIV Supersport 2024. Detto di Roberto Farinelli con il team Black Flag Motorsport, l’ultima in ordine di tempo riguarda un altro pilota proveniente dal National Trophy 600. Diciannovenne di Trecase (Napoli) con trascorsi nel Mondiale Supersport 300, Antonio Frappola debutterà nella Supersport tricolore sotto le insegne del team Box Pedercini Corse.

Antonio Frappola al debutto nel CIV Supersport

Prossimo ad affrontare la terza stagione consecutiva nei ranghi della formazione diretta da Ivan Pedercini, Antonio Frappola cercherà di ben figurare nel competitivo CIV Supersport alla guida di una Ninja ZX-6R. Una moto probabilmente non più “giovinetta e sbarazzina” come ai tempi d’oro, ma sicuramente nelle sue corde avendoci già corso quest’anno da rookie nel National Trophy 600 (gommato Dunlop come lo sarà il CIV SSP nel 2024), concludendo settimo nella classifica generale con un quinto posto quale miglior piazzamento in gara.

Esame CIV Supersport

“Non c’è due senza tre”, ha scritto il diretto interessato sui personali profili social. Entrato a far parte dei programmi Box Pedercini Corse per il CIV Supersport 300 2022, Antonio Frappola sta rilanciando le sue quotazioni di carriera in seguito alla breve quanto infelice parentesi nel circus del Mondiale Superbike nel 2021. Crescita che spererà di riaffermare la prossima stagione, quando lo attenderà il difficile esame del CIV Supersport.

Secondo pilota per Box Pedercini Corse

Vincitore del CIV Supersport 300 2022 con Leonardo Carnevali, con questo annuncio il Box Pedercini Corse va ad implementare la sua line-up di piloti per il Campionato Italiano Velocità 2024. Al fianco di Antonio Frappola, come riportato su queste pagine lo scorso 12 dicembre, verrà schierata anche una Kawasaki Ninja 400 per Alfonso Coppola con la quale il vice-Campione del Mondo 2017 di categoria andrà all’assalto dell’#1 nel CIV Supersport 300.

