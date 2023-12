CIV Supersport 2024: Roberto Farinelli-Kawasaki fedeltà rinnovata

Nella Supersport moderna la Kawasaki è di fatto una “mosca bianca”. Secondo alcuni, addirittura, una “specie a rischio”. Che ci si riferisca ai campionati di connotazione internazionale o nazionale, non fa alcuna differenza. La metamorfosi della categoria, con l’avvento di moto all’avanguardia con la nuova regolamentazione Next Generation, ha messo a nudo i limiti di un modello pressoché identico alla versione commercializzata dal 2009 in avanti. Gli estimatori tuttavia non sono mai mancati e, di tanto in tanto, la ZX-6R qualche vittoria se l’è portata a casa. Di questo è stato capace Stefano Valtulini lo scorso maggio al Mugello, spezzando il digiuno triennale della Ninja nel CIV Supersport. Un’impresa che nel 2024 spererà di replicare Roberto Farinelli.

Roberto Farinelli esponente Kawasaki

Un compito tutt’altro che banale, ma se non altro nel CIV Supersport la Ninja ZX-6R si ritroverà in mani buone. Le stesse in grado di portarla sul tetto del National Trophy 600 in tre distinte occasioni nell’ultimo quadriennio (2020, 2022, 2023). Pilota più prolifico di sempre del trofeo targato Motoclub Spoleto, Roberto Farinelli difenderà i colori del team Black Flag Motorsport per il terzo anno di fila reiterando la sua fedeltà alla supersportiva di Akashi.

Il passaggio al CIV Supersport

Dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere, per il 2024 le parti hanno deciso di trasferirsi al CIV Supersport. Di per sé una naturale conseguenza dei risultati raggiunti, dettata (imposta) anche dal nuovo regolamento sportivo del National Trophy per la prossima stagione: complice la soglia di sbarramento cronometrica prevista per i piloti più veloci (QUI i dettagli), il binomio non si sarebbe potuto iscrivere alla serie.

Quel conto in sospeso

Se squadra che vince non si cambia, dal canto suo l’ex Yamaha R1 Cup vorrà chiudere quel discorso lasciato in sospeso con il CIV SSP nel 2021. Anche in quella circostanza l’originario di Portomaggiore si presentò ai nastri di partenza da Campione in carica del NT 600, incappando tuttavia in una stagione al di sotto delle aspettative condizionata da un cambio di team in corso d’opera e numerosi ritiri. Prima di accordarsi l’anno successivo con Black Flag Motorsport per cercare nuova fortuna… il resto è storia.

Le parole di Roberto Farinelli

“Sono molto felice di aver raggiunto l’accordo con Black Flag Motorsport, squadra diventata la mia seconda famiglia. Dopo i trionfi conseguiti nel National Trophy, per il 2024 faremo un salto di qualità – ha detto – nel CIV Supersport ci andremo a confrontare con piloti molto forti ed esperti, pertanto sarà una sfida stimolante. Al tempo stesso ritroveremo le gomme Dunlop, da noi già sperimentate con successo nel National. Siamo fiduciosi di poter fare bene, dando seguito al lavoro del precedente biennio. Non vedo l’ora di risalire in sella alla mia Kawasaki nei primi test del nuovo anno”.

Black Flag rafforza il legame con Kawasaki Italia

“Il sodalizio a cui avevamo dato vita nel 2022 necessitava di uno stimolo maggiore. Da qui la volontà di entrambi di rientrare nel CIV Supersport per ricercare nuove ambizioni e continuare nel nostro percorso di crescita – ha spiegato il team manager Black Flag Andrea Tanzi – il ritorno nel campionato italiano coinciderà con il consolidamento del nostro storico rapporto con Kawasaki Italia. Faremo tutto il possibile per mettere Roberto nelle condizioni di esprimersi al meglio, abbiamo già in cantiere alcune migliorie tecniche da apportare alla ZX-6R”.

Photo credit: Dani Guazzetti