CIV 600SS, Stefano Valtulini punta in alto “Voglio lottare per il titolo”

In Pista

La rookies Cup, il CEV, il CIV Moto3, il Mondiale Moto3, poi la Supersport. Stefano Valtulini ha 26 anni ed è da tempo tra i protagonisti della scena nazionale ed internazionale. Alla vigilia del CIV Supersport non era considerato come uno dei super favoriti per il titolo. I riflettori era tutti puntati su Simone Corsi, in arrivo dal Mondiale Moto2, e su Marco Bussotti in quanto Campione Italiano in carica SS 600 CIV. Stefano Valtulini però si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista. Ha vinto gara-1 al Mugello e si è classificato terzo in gara-2. Ora è terzo in piena corsa per il titolo italiano con la Kawasaki RM Racing.

“Stiamo crescendo – racconta Stefano Valtulini a Corsedimoto – al Mugello in gara-1 c’erano condizioni meteo un po’ particolari e siamo stati bravi a concretizzare. Sulla pista completamente asciutta facciamo più fatica ma siamo fiduciosi per Vallelunga. Abbiamo in programma una serie di test: forse non saremo ancora al cento per cento ma ad un buon novanta per cento. Su quella pista mi trovo bene e sono abbastanza tranquillo. Il mio obbiettivo è lottare per il titolo italiano fino alla fine”.

Chi saranno i piloti da battere?

“Corsi, Bussolotti ma anche Mercandelli e Roccoli. Da metà stagione in poi si vedranno nelle primissime posizioni della classifica generale anche le Ducati e le MV. L’anno scorso ero stato in testa ma poi ha vinto il campionato Spinelli con la Ducati”.

Quest’anno farai delle wild card Mondiali?

“A Misano non è possibile ma ci saranno Corsi e Bussolotti. Dopo Vallelunga valuteremo se ci sarà la possibilità farne una all’estero ma non abbiamo ancora esaminato la cosa. Se potessi scegliere mi piacerebbe correre in Spagna perché conosco già la pista avendo partecipato al CEV”.

Nel 2024 ti vedremo nel WorldSSP?

“Quando ho corso nel Mondiale Moto3 non sono riuscito ad andare avanti perché i costi erano esorbitanti. Avevo già pensato, all’epoca, di correre nel WorldSSP ma poi avevo optato per il CIV. La speranza è sempre quella di gareggiare nel Mondiale a tempo pieno. Vediamo se sarà possibile già nel 2024”.