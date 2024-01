Addio a René Metge, uno dei “papà” dell’Africa Eco Race

Giusto ieri vi abbiamo raccontato dell’Africa Eco Race, giunta alla 15^ edizione. Al secondo giorno di corsa arriva la notizia della scomparsa di René Metge, proprio uno dei personaggi che ha dato il via alla creazione di questa competizione africana, nonché uno degli attuali organizzatori assieme a Hubert Auriol. Questo nella “stretta attualità”, ma più in generale si tratta di una delle figure chiave dei Cross-Country Rallies fin dalla nascita della specialità, sia come automobilista che come organizzatore.

Ricordiamo che l’ex pilota francese, classe 1941, vantava la partecipazione in 12 Dakar, vincendone tre in auto precisamente negli anni 1981, 1984 e 1986. Negli anni 1987 e 1988 è anche stato il direttore dello storico rally raid. Due curiosità: nel 2003 ha corso con accanto la figlia Elodie, ma a referto ci sono anche due Dakar disputate in camion. Non dimentichiamo che prima di specializzarsi nei rally ha corso nell’Endurance, tra le altre cose spiccano le ben sei presenze alla 24 Ore di Le Mans.

René Metge, il saluto dell’Africa Eco Race

“L’Africa Eco Race è orfana del suo René Metge, scomparso mercoledì 3 gennaio 2024.” Inizia così il comunicato di saluto comparso sulla pagina ufficiale della competizione africana, come detto appena al secondo giorno di corse. “Una figura chiave dei Cross-Country Rallies sin dalla creazione della disciplina, è stato uno dei pilastri fondanti di questo rally africano. Ma oltre a questo è stato il patriarca di questa grande famiglia dell’Africa Eco Race. René Metge aveva 82 anni. Questo pilota eccezionale ed incredibile organizzatore lascerà un grande vuoto nel mondo del motorsport e nei nostri cuori. L’ultimo gesto di quest’uomo dal cuore grande è stato chiedere di essere sepolto alla fine del Rally.”

Foto: Africa Eco Race