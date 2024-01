Moto3, Noah Dettwiler: sulle orme di Thomas Luthi

Non mancano certo gli esordienti in Moto3 nel 2024. Torna anche a brillare la bandiera svizzera a tempo pieno. Ci penserà Noah Dettwiler, che già l’anno scorso ha fatto la sua breve comparsa del Mondiale come wild card e poi come sostituto. Una sorta di “prova generale” per il pupillo di Thomas Luthi, prima del debutto a tempo pieno in questa nuova stagione con i colori del team CIP. Dettwiler è quindi il nuovo rappresentante svizzero nel Motomondiale, il primo proprio dal ritiro del suo manager, avvenuto nel 2021. Ma vediamo meglio chi è questo giovane pilota.

Noah Dettwiler, il profilo

Originario di Basilea, classe 2005, è salito sulla sua prima minimoto quando aveva quasi cinque anni. Questo per “colpa” della sua prima gara dal vivo di motocross, una trasferta a Roggenburg assieme ai genitori. Lì però c’era anche questa minimoto, che il piccolo Noah Dettwiler, che non si perdeva una gara di moto in TV assieme al papà, ha subito voluto provare. Da quel momento il suo interesse per le moto diventerà ben più concreto.

Inizia la carriera

Le sue prime gare saranno in Supermoto a partire dal 2011, sempre col supporto dei genitori e dalla sorella, e non deve attendere a lungo per le prime vittorie. Nel 2018 però Dettwiler cambia specialità e debutta poi in European Talent Cup, categoria in cui rimane fino al 2020, mentre parallelamente viene selezionato per disputare la Rookies Cup. In quegli anni ha preso il via la collaborazione con l’iridato 125cc 2005 Thomas Luthi, che diventa suo manager.

Il 2023 “di lancio” prima del debutto

L’anno scorso ha corso sempre in JuniorGP, ma non solo. Il GP in Austria è stato il suo primo evento mondiale, una wild card con Cuna de Campeones in appoggio a PruestelGP. Ma Noah Dettwiler ha anche una seconda occasione, stavolta con CIP ed in Indonesia al posto dell’infortunato David Salvador. Due Gran Premi in cui non è riuscito ad andare a punti, ma in questo 2024 avrà altre 22 occasioni per riuscirci.

Foto: Social-Noah Dettwiler