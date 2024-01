L’ottava di Efren Vazquez: anche nel 2024 sarà tester KTM

A livello di collaudatori KTM non ha di che lamentarsi, i risultati mondiali parlano chiaro. Non può sorprendere quindi il rinnovo di Efren Vazquez, che si sta preparando per quella che sarà la sua ottava stagione nelle vesti di tester per la casa di Mattinghofen. Questo vuol dire per Vazquez non solo lo sviluppo delle KTM, ma anche delle Husqvarna e delle GASGAS, a cui aggiungere il lavoro di crescita di giovani talenti attraverso la sua Academy. Non deve sorprendere quindi l’arrivo di una firma per continuare (almeno) anche nel 2024.

Efren Vazquez e KTM ancora insieme

“Non vedevo l’ora di renderlo pubblico.” Così l’ex pilota Moto3 ha voluto ufficializzare la notizia attraverso i suoi canali social, mostrando assieme il comunicato vero e proprio da parte di KTM per quanto riguarda il suo impegno da collaudatore. “In questi anni Vazquez è stato un pilastro importante nel processo di sviluppo dei piloti KTM nel competitivo panorama mondiale. Oltre al contributo in pista, si parla anche di scoperta dei giovani talenti attraverso la Efren Vazquez Riders Academy.” Un impegno a tutto tondo per l’instancabile 37enne pilota basco.

“Mi attende un anno pieno di soddisfazioni. Ogni giorno penso a ciò che ci serve ancora per avere una moto migliore, più rapida ed efficiente, e come possiamo farlo. È questo che mi tiene giovane e con tanta voglia di continuare a dare il massimo.” Efren Vazquez non nasconde il suo entusiasmo verso l’ottavo anno di lavoro assieme a KTM, lieto di poter mettere il suo “granello di sabbia” per raggiungere i risultati sperati nel Mondiale. “Il gruppo KTM vanta attualmente 107 vittorie in classe minore tra 125cc e Moto3” ha sottolineato Vazquez. “Sono davvero orgoglioso di aver partecipato a 49 di queste come collaudatore e di aver festeggiato i titoli mondiali con Binder, Arenas, Acosta e Guevara. Spero di cuore di poter festeggiare anche nel 2024!”

Foto: Social-Efren Vazquez