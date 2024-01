Nel 2023 il CIV Supersport 300 ha prodotto diversi spunti d’interesse. Il ritorno di Bruno Ieraci (poi Campione con il team Prodina Racing Kawasaki), il confronto con piloti dal respiro internazionale (vedi Matteo Vannucci e Mattia Martella), la presenza di una (competitiva) “quota rosa” quale Sara Sanchez, 5 differenti nazionalità rappresentante in griglia e, non da meno, rookie in grado di lasciare il segno. Per quest’ultimo punto prendete Emanuele Cazzaniga, aggiudicatosi il riconoscimento di miglior debuttante della scorsa stagione. Scommessa del team Racestar Yamaha, non ha sfigurato affatto all’esordio nella 300cc tricolore.

La spietatezza del motociclismo

Appena ventenne, quella di Emanuele Cazzaniga è una storia tutta da raccontare e, per certi versi, insolita. Vincitore di gare nei campionati interregionali di minimoto, alla tenera età di 8 anni si mise in mostra in una delle classi propedeutiche del CIV Minimoto classificandosi secondo a parimerito con Matteo Bertelle (oggi impegnato nel Mondiale Moto3). Malgrado le buone doti velocistiche, le scorie di qualche dolorosa sconfitta rimediata sul campo lo indussero ad allontanarsi dalle competizioni motociclistiche fino a quando non avrebbe saputo padroneggiare al meglio la propria emotività. Perdere, si sa, fa male. Sempre, ma metabolizzare una sconfitta significa anche imparare a considerarla come un insegnamento di vita.

Il ritorno alle competizioni di Cazzaniga

Negli anni a seguire tentò di costruirsi una carriera da calciatore nel settore giovanile di una squadra locale, almeno fino allo scoppio della pandemia. Con spogliatoi e campi da gioco impraticabili per le norme di sicurezza imposte allora dal governo, nello stesso periodo tornò ad alimentarsi l’amore verso il motociclismo. Dopo aver studiato per acquisire la patente per il 125cc, grazie al padre (ex-pilota Aprilia Sport Production) acquistò una Yamaha R3 iscrivendosi, sotto le insegne del privatissimo team Tecnica Moto, al trofeo monomarca Yamaha R3 Cup Italia nel 2021. Non ci impiegò molto a riprendere i giusti automatismi, annoverando già un paio di top-10 nel finale di stagione. Risultati in crescendo che convinsero il team Gradara Corse a dargli fiducia per il 2022.

Rivelazione del CIV Supersport 300

Laureatosi Campione Yamaha R3 Cup Italia 2022 con 2 vittorie e 3 podi in 7 gare, per il 2023 era stato ingaggiato con largo anticipo dal team Racestar per il salto nel CIV Supersport 300. Contro pronostico Cazzaniga ha centrato il podio subito alla prima uscita di Misano, impressionando ancora con altri 2 podi (potevano essere 3 se in Gara 2 al Mugello 2 non fosse stato squalificato per “irregolarità tecnica”) e 1 vittoria nel prosieguo della stagione. Prestazioni di assoluto spessore per un debuttante, certificate dal quarto posto in campionato dietro piloti navigati del calibro di Bruno Ieraci, Oscar Roldan Nunez e Matteo Vannucci, due di questi già vincitori di gare nel Mondiale di categoria.

2024 da protagonista

Non solo. Ha colpito anche nella wild card mondiale di Misano dello scorso giugno, a cui ha preso parte sempre con Racestar, sfiorando la top-10 in qualifica (meno fortunate invece le gare). Quanto basta per intavolare un discorso di rinnovo. Sfumata la possibilità di iscriversi al Mondiale Supersport 300, in queste settimane si stanno vagliando più soluzioni in ottica stagione 2024. Aspettando notizie in tal senso, Cazzaniga si pone tra gli osservati speciali. A prescindere dal campionato (e dalla cilindrata?) dove correrà, sulla carta ha tutto per lottare ai vertici e, considerando che parliamo di un classe 2003, sognare un futuro di livello anche nel motociclismo internazionale. Intanto continuerà ad assistere i suoi genitori nelle attività quotidiane della pasticceria e gelateria di famiglia a Besana in Brianza…

Photo credit: Salvatore Annarumma