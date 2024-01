MotoGP, Piero Taramasso “Ora le gomme non ‘respirano’ più”

di Marc Seriau/paddock-gp

Piero Taramasso, responsabile delle competizioni a due ruote per Michelin, si è preso il tempo per rispondere ampiamente alle nostre domande. Questo ci ha permesso di affrontare tutti i temi riguardanti la MotoGP. Dalle prestazioni ottenute finora ai lavori in corso per il futuro, compreso il funzionamento del sistema di controllo della pressione. Dopo la prima parte dell’intervista, ecco a seguire la seconda parte.

Perché, fisicamente, non possiamo analizzare chimicamente o fisicamente un pneumatico e dire “questo pneumatico è 2/10 più lento di quello”?

“Non possiamo. Quantificare se fosse 2/10 più veloce o più lento è impossibile perché ci sono troppi parametri che entrano in gioco e non è la prima volta che sentiamo un pilota che ne parla, nel corso della stagione succede più volte. Ogni volta facciamo l’analisi e nel 99% dei casi vediamo che è proprio dovuto all’uso che è stato fatto della gomma. Uno pneumatico infatti è come un elastico: a seconda di come lo stressiamo risponde in modo diverso. Quindi tra due piloti hai già risposte diverse. Successivamente, ciò che ha una grande influenza è la pressione e la temperatura.

Parliamo di gomme MotoGP, sono prodotti molto, molto specializzati, non sono gomme stradali con le quali puoi mettere 1,5 bar o 2,5 bar e puoi girare ovunque senza vedere alcuna differenza. Qui in MotoGP tutto è spinto al limite estremo. Anche il pneumatico, a volte ha una pressione di 0,05 in più o in meno, e questo può cambiare la temperatura di 10° e le prestazioni possono variare dal giorno alla notte. Questo è un altro punto molto importante, perché i piloti sono così vicini: spesso vediamo 15 o 20 piloti nello stesso secondo, ciò significa che per 2 o 3/10 puoi essere tra i primi 5 o negli ultimi 5. Tutto è al limite e la difficoltà che abbiamo oggi è riuscire a controllare tutto.”

C’è un nuovo costruttore in Moto2 e Moto3 che a Valencia ha fatto il suo debutto ufficiale. Ovviamente gli abbiamo chiesto “Vuoi entrare in MotoGP un giorno?”, e lui è stato un po’ evasivo. Rimarrai dopo il contratto attuale?

“Per il momento abbiamo un contratto fino al 2026, quindi abbiamo ancora qualche anno davanti a noi. Per il momento siamo contenti, ovviamente onoreremo il nostro contratto e, se le cose andranno bene nelle prossime stagioni, penso che potremo continuare e restare. Abbiamo buoni rapporti con le squadre, con la Dorna, con tutti. Poi sì, sono sicuro che la MotoGP interessi a tutti perché è comunque una grande vetrina. Gli spettatori sono sempre di più e lo spettacolo è bellissimo.

Ho molto rispetto per Dunlop, perché credo che siano rimasti nel paddock per più di 70 anni, dall’inizio del campionato. Non si sono mai fermati, nemmeno per una stagione: questo lo penso, è il caso di dirlo, e tanto di cappello a loro! E Pirelli, sì, sanno come farlo e sono capaci di produrre buone gomme, ma ehi, qui siamo in due campionati diversi. Moto2 e Moto3 sono molto diverse dalla MotoGP, quindi penso che stiamo andando bene. Vedremo poi cosa succederà.”

L’investimento di Michelin è pur sempre un grande investimento in MotoGP.

“Sì, è un grande investimento, e oltre a questo abbiamo la MotoE. Questa è un’altra piattaforma che ci interessa per lo sviluppo di materiali sostenibili. Quindi per noi è un pacchetto molto interessante perché parliamo sempre di ambiente. L’obiettivo di Michelin è arrivare al 2050 con tutti i pneumatici del gruppo realizzati al 100% con materiali sostenibili, siano essi pneumatici commerciali o pneumatici da competizione. Quindi bisogna essere qui anche per potersi sviluppare più velocemente, perché è nella competizione che si riesce a innovare, a svilupparsi più velocemente, in modo da permettere al gruppo di beneficiare del know-how e delle innovazioni che abbiamo trovato in circuito.”

Ci sono trasferimenti tecnologici dalla MotoGP a questa categoria?

“Sì, infatti l’idea oggi è quella di lavorare molto sulla MotoE. Oggi siamo al 52% di materiali sostenibili, quindi siamo già a buon punto. Un aspetto che poi condividiamo con la MotoGP e le moto commerciali.”

Lo sviluppo dell’aerodinamica, con sempre più ali, finirà per creare un problema alle gomme?

“Sì, non ci aiuta perché sulle gomme gioca un ruolo molto importante: mette molto più stress, più carico. Possiamo stimare il 30% in più di carico aerodinamico rispetto a due stagioni fa. E poi, hanno aggiunto i Ride Height Devices, che tengono la moto più bassa, incollata al suolo, così il pneumatico è sempre sotto stress. Prima quando acceleravi l’anteriore si alzava, quando frenavi il posteriore si alzava, quindi dicevamo che “respirava” un po’. Ma oggi non respira più. In rettilineo, in curva, è sempre sotto stress e con questo abbiamo stimato che il carico non sia lontano dal 10%.

Quindi siamo già con il 40% di carico in più rispetto a due stagioni fa, senza contare i freni, perché anche i freni stanno diventando sempre più grandi. Rilasciano sempre più calore, e questo calore va nella ruota, nel pneumatico, e neanche questo aiuta. E per aiutarci ancora [ride], fanno delle prese aerodinamiche che mettono sui dischi dei freni per guadagnare 2 o 3 km/h in velocità massima. Anche questo non raffredda i freni, ma genera al contrario ancora più calore. Quindi siamo davvero attaccati da tutte le parti! [risata]“

Ma ti difendi bene, visto che non ci sono grossi problemi con le gomme…

“Sì, facciamo del nostro meglio, ma cerchiamo sempre di fare ancora di più!“

Foto: Michelin Motorsport

L’articolo originale su paddock-gp