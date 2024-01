Dalla Stock alla EWC: BMRT 3D cambia classe nell’Endurance

Dopo Viltais Racing (in trionfo nella stagione 2016/2017), Tati Team (Campioni 2017/2018) e Moto Ain (in trionfo per due stagioni consecutive: 2018/2019 e 2019/2020), adesso anche un’altra squadra in trionfo nella FIM Endurance World Cup passa dalla Superstock alla top class EWC. Questo il programma 2024 del team BMRT 3D Maxxess Nevers, compagine di lungo corso nella specialità, finalmente con budget e pacchetto tecnico per confrontarsi nella classe regina delle competizioni motociclistiche di durata.

PRESENZA FISSA DELL’ENDURANCE

Il Team BMRT viene istituito a Magny-Cours nel 2013 e debutta nell’Endurance 2014, conquistando subito un podio di classe Superstock al Bol d’Or. La successiva fusione con 3D Endurance ha garantito alla formazione diretta dall’ex-pilota Romain Mange una scalata al vertice, culminata con un entusiasmante 2021. Oltre al titolo della classe Superstock con una prova d’anticipo, al Bol d’Or la Kawasaki #24 affidata a Jonathan Hardt, Julien Pilot e Anthony Loiseau concluse al terzo posto assoluto, riportando una Stock sul podio di una 24 ore nell’assoluta dopo 7 anni.

2023 PROBLEMATICO, 2024 NELLA EWC

Superato un 2023 non particolarmente fortunato sul profilo dei risultati, BMRT 3D per la stagione 2024 ha formalizzato il suo passaggio alla top class EWC, comunicata direttamente sulle pagine di una testata locale (“Le JDC“). Un salto di categoria frutto di circostanze favorevoli: la certezza di far affidamento sul terzetto 2023 (Loris Cresson, Julien Pilot più Kevin Denis in qualità di riserva) ai quali si aggiungerà un pilota ancora da annunciare, ma anche e soprattutto un pacchetto tecnico competitivo.

KAWASAKI PER L’ENDURANCE EWC

A dispetto di altre realtà, BMRT 3D non lascerà Kawasaki. Anzi, dal Tati Team rileverà le ZX-10RR preparate secondo le specifiche EWC, complice il passaggio della stessa realtà ad Honda, come abbiamo avuto modo di anticipare in precedenza. La compagine di Magny-Cours manterrà inoltre il numero 24, anche se passerà logicamente dalla tabella rossa (e fari gialli) a tabella nera e luci bianche, come previsto dal regolamento vigente della Formula EWC.