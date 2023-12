Riscossa Honda: nell’Endurance la CBR è gettonatissima

Tornando indietro di soltanto qualche anno, il numero di Honda al via delle 24 ore previste dal calendario del Mondiale Endurance FIM EWC si contavano sulle dita di una mano. Persino più indicativo il fatto che, alla 8 ore di Suzuka 2019, la casa dell’ala dorata alla “sua” gara non era nemmeno il costruttore più rappresentato al via, bensì Yamaha. L’arrivo della nuova CBR 1000RR-R SC82 ha rimesso un po’ le cose a posto, con Honda tornata ad essere ben rappresentata nella specialità dove è stata regina indiscussa tra gli anni ’70 e ’80. Lo testimonia il trend con diversi top team indipendenti, della top class EWC e Superstock, che per la stagione 2024 abbiano deciso di sposare la causa-Fireblade.

NON SOLO F.C.C. TSR HONDA NELL’ENDURANCE

Con l’uscita di scena di Honda Endurance Racing alla vigilia del Bol d’Or 2019, F.C.C. TSR Honda non soltanto ha continuato ad essere l’unica realtà in grado di fregiarsi dei loghi HRC, ma anche l’unica a rappresentare degnamente Honda nelle corse motociclistiche di durata. Presente a tempo pieno dal 2016, Technical Sports Racing si è garantita due titoli mondiali (2017/2018 e 2022), tre edizioni della 24 ore di Le Mans (2018, 2020 al debutto assoluto della nuova Fireblade, 2022), un Bol d’Or (2018), lottando quasi sempre per la conquista del titolo iridato. In tal senso una garanzia, che ha generato direttamente o indirettamente una spinta propulsiva per l’azienda nel FIM EWC.

VILTAIS, WOJCIK E ADESSO ANCHE TATI

Con il chiaro intento di rafforzare la presenza Honda nella specialità, da quest’anno corre con una CBR anche Viltais Racing, reduce dall’affermazione del Bol d’Or 2022 (con Yamaha), affermatasi come miglior squadra indipendente. Un passaggio che ha giovato all’azienda tanto da aggiudicarsi il titolo costruttori EWC 2023, segnando un po’ la via. L’anno venturo infatti anche Wojcik Racing Team (sia per la #77 EWC che per la #777 Superstock) e Tati Team passeranno ad Honda, lasciando rispettivamente Yamaha e Kawasaki dopo un prolungato sodalizio.

HONDA FORTE ANCHE NELLA SUPERSTOCK DELL’ENDURANCE

Un discorso che si può estendere anche alla classe Superstock. Honda adesso può contare in un sol colpo su tre realtà dal potenziale, riaffermato nel corso del 2023, per aggiudicarsi la FIM Endurance World Cup. Il nostro No Limits Motor Team, subito protagonista con Honda dopo 20 anni di Suzuki, ma anche RAC41 e National Motos. Con altre realtà, vedi TRT27, passate alla CBR 1000RR-R Fireblade in vista della stagione 2024.