In tempi record, il team F.C.C. TSR Honda ha fatto esordire in pista la nuova CBR 1000RR-R preparata secondo le specifiche per affrontare il Mondiale Endurance 2024. Tuttavia, nonostante questo primo shakedown affrettato rispetto alla tabella di marcia, il debutto in gara nel FIM EWC della Fireblade di ultima generazione potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza della 24 Heures Motos Le Mans del 20-21 aprile prossimi.

AL LAVORO PER L’ENDURANCE 2024

Per questa preliminare uscita in pista i Campioni del Mondo Endurance uscenti di F.C.C. TSR Honda hanno scelto la tre-giorni di test (13-15 dicembre) organizzata da Bridgestone a Okayama. Sull’ex-circuito Ti Aida si sono ritrovati insieme a Yoshimura SERT Motul Suzuki (con Takuya Tsuda e Cocoro Atsumi), incontrando tuttavia condizioni non propriamente esaltanti. Se nei primi due giorni il freddo tipicamente invernale ha comportato non poche problematiche, nella conclusiva giornata addirittura la nebbia ha invitato tutti a restare a braccia conserte. In ogni caso Technical Sports Racing ha colto l’occasione per valutare il potenziale della nuova CBR, confrontandone in presa diretta i punti di forza rispetto alla precedente versione.

INCERTO IL DEBUTTO A LE MANS

Chiaramente la squadra tre volte vittoriosa (2006, 2011, 2012) alla 8 ore di Suzuka svolgerà ulteriori sessioni di prove da qui ai prossimi mesi, ma la partecipazione alla 24 ore di Le Mans con la nuova Fireblade resta in seria discussione. Con ogni probabilità, F.C.C. TSR Honda potrebbe affrontare il primo appuntamento stagionale con la CBR precedente in configurazione 2023, al fine di non rischiare nulla in termini di affidabilità. Inoltre il calendario garantisce due gare da 8 ore (Spa e Suzuka) in successione tra giugno e luglio, inevitabilmente con meno chilometraggio da affrontare rispetto alla maratona della Sarthe.

CONSUETUDINE NELL’ENDURANCE

Per la squadra di Masakazu Fujii non si tratterebbe di una novità. Nel biennio 2017-2018 corse nell’Endurance con la Fireblade contemporanea (all’epoca la SC77) soltanto nelle 8 ore, correndo (e vincendo nel 2018) a Le Mans e Bol d’Or con il precedente modello. Tuttavia, nel 2020, sbancò la 24 Heures Motos all’esordio assoluto in gara della CBR 1000RR-R.

CONFERMATI I TRE PILOTI

Non vi sono dubbi altresì inerente l’equipaggio che comporrà il terzetto di F.C.C. TSR Honda France. Josh Hook, legato al team dal 2017 (ed ancor prima nel 2015), ha trovato conferma in compagnia di Mike Di Meglio (con TSR dal Bol d’Or 2018) e di Alan Techer, quest’ultimo richiamato lo scorso anno in sostituzione di Gino Rea e già artefice del titolo iridato 2017/2018. Questo trio si alternerà in sella alla Honda tornata ad esser contraddistinta dal numero 5, con la versione tuttavia da definire…