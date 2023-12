Sara Sanchez passa al Mondiale Femminile 2024 con il team 511

Ufficializzati calendario, format e linee guida regolamentari nella conferenza stampa dedicata tenutasi lo scorso ottobre a Jerez per l’ultimo round del World Superbike 2023, resta più soltanto che definire la entry list del FIM Women’s Motorcycling World Championship 2024. Uno schieramento di partenza ancora in fase di allestimento, ma già in grado di richiamare nomi di assoluto spessore e valore. Tra taciti consensi e trattative in corso d’opera, in data odierna è stato annunciato il nome della prima (effettiva) partecipante. Dai recenti trascorsi nel CIV Supersport 300, Sara Sanchez prenderà parte all’edizione inaugurale del nuovo Mondiale Motociclistico Femminile (monomarca) sotto le insegne del 511 Racing Team.

Sara Sanchez al via del Mondiale Femminile

Per intraprendere questa nuova sfida la motociclista catalana, che da ragazzina si confrontava con dei “certi” Jorge Martin e Fabio Quartararo nelle serie propedeutiche in madrepatria, ha deciso di puntare sulla continuità. Entrata a far parte del 511 Racing Team lo scorso anno, la prossima stagione tornerà coi medesimi colori in una competizione riservata alle donne in seguito al biennio 2021-22 di militanza nella Women’s European Cup, quando accarezzò il sogno di conquistare il titolo europeo. Un obiettivo, in entrambe le circostanze, sfuggitole soltanto per qualche punticino.

Avanti con il 511 Racing Team

Ultimata la trafila sulle moto di piccola cilindrata con la nona posizione in campionato nel CIV Supersport 300 2023, dando paga a molti colleghi maschi, il 2024 vedrà Sara Sanchez esordire su una moto di potenza maggiorata. Nello specifico la Yamaha R7: “Sono super felice di poter annunciare che l’anno prossimo il 511 Racing Team mi supporterà nella grandissima sfida del Campione del Mondo Femminile. Ho deciso di rinnovare con loro in virtù della stagione fantastica di quest’anno. Per me sono come una seconda famiglia”. Ha dichiarato la diretta interessata in un video pubblicato sul profilo Instagram della squadra.

Mondiale Femminile sempre più spagnolo

Protagonista in passato di qualche comparsata nel World Supersport 300, Sara Sanchez ritroverà come avversaria, tra le varie, la connazionale Beatriz Neila Santos, sua compagna di squadra in questo 2023. Rappresentante “dalla pista” in occasione della sopracitata conferenza stampa di Jerez, anche la quattro volte Campionessa WEC è attesa al via del Mondiale Femminile. Non da meno Maria Herrera e Ana Carrasco, entrambe non più sotto contratto coi rispettivi team di appartenenza. Aspettando comunicazioni ufficiali in tal senso, nel FIM Women’s Motorcycling World Championship si profila già una caccia alle spagnole…