Beatriz Neila Santos Campionessa Europea per la quarta volta

Beatriz Neila Santos continua a trionfare. La pilota spagnola del 511 Racing Team ha vinto il suo quarto titolo europeo femminile e con ben due gare d’anticipo. Lo scorso week-end si è corso a Most, in Repubblica Ceca. La Santos si è classificata seconda in entrambe le gare del Women’s European Championship Supersport 300 in sella alla Kawasaki. Ora ha 187 punti, 57 in più sulla sua connazionale Natalia Rivera su Yamaha. Dietro le due spagnole ben tre italiane: Roberta Ponziani, Aurelia Cruciani e Sara Cabrini. Probabilmente Beatriz avrebbe voluto vincere entrambe le gare ma l’essenziale era il titolo.

“E’ stato un week-end difficile – commenta Beatriz Neila Santos – ma sono contentissima di aver vinto ancora. Mi sono adattata bene al mio nuovo team e alla moto, voglio ringraziare la mia famiglia che è stata sempre con me e alla squadra che mi ha accolto subito”.

A Most la vittoria di gara-1 era andata a Sara Sanchez mentre domenica Natalia Rivera, al suo primo successo nel Women’s European Championship.

Roberta Ponziani è tornata a casa dalla Repubblica Ceca con due terzi posti con cui consolida l’ultimo gradino del podio in classifica generale “Speravo di fare meglio, ma va bene così. Ero partita con tanti problemi e due terzi posti vanno bene. Sono contenta”.

Ora Il Women’s European Championship si ferma per la pausa estiva. Il prossimo appuntamento è in programma dall’1 al 3 settembre al Mugello per poi concludersi l’8 ottobre a Imola.

