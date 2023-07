Superbike Imola, Petrucci mastica amaro: “Ma siamo nella giusta direzione”

Sesto, ottavo e nono: questi i risultati di Danilo Petrucci nel round Superbike a Imola. Non è riuscito a essere competitivo come a Misano e a Donington, però i suoi piazzamenti non sono affatto da buttare. Solo Gara 2 è stata davvero al di sotto delle aspettative, però le condizioni erano complicate a causa del grande caldo e ci può stare incontrare delle difficoltà. Inoltre, il ternano non gareggiava all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dal 2011, quando correva proprio per il Barni Racing Team e partecipava alla Superstock 1000 FIM Cup. Tra l’altro, vinse la gara davanti a Davide Giugliano.

Superbike, Petrucci sperava di fare meglio a Imola

Petrucci al termine del round SBK in Emilia-Romagna ha espresso le seguenti considerazioni: “Le ultime due gare sono state difficili. Al mattino non avevo per niente grip. Non sono riuscito a essere veloce né nella Superpole Race né in Gara 2. Mi dispiace soprattutto per la seconda manche, avevo zero aderenza al posteriore e non sono minimamente riuscito a tenere il passo avuto sabato. Dobbiamo capire cosa è successo. Mi dispiace molto, ci tenevo a fare una bella corsa come Gara 1. Ho faticato a stare in piedi“.

Nonostante la delusione per una domenica al di sotto delle aspettative, il pilota umbro è fiducioso per il futuro: “Ringrazio la squadra, stiamo facendo un grande lavoro. Togliendo Gara 2, siamo sempre più vicini ai primi. Secondo me siamo nella giusta direzione, però domenica ho avuto una brutta delusione“.

Danilo migliora la sua classifica

Dopo il weekend a Imola, Petrucci è settimo nella classifica generale con 117 punti. Ha superato Alex Lowes, ora ottavo a quota 109. Il 32enne italiano è a 12 lunghezze dalla sesta posizione di Michael Ruben Rinaldi, pilota del team ufficiale Ducati.

Tra gli indipendenti solamente Axel Bassani gli è davanti. Il talento del team Motocorsa Racing è quinto a quota 179, per Petrux sarà molto difficile superarlo nei prossimi round del calendario. Comunque mantenere il settimo posto a fine stagione non sarebbe un brutto risultato, considerando che è all’esordio nel WorldSBK e corre con una squadra privata.

Foto: Barni Spark Racing Team