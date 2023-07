A Misano ci sarà anche Alessio Finello, al via nel CIV Superbike. I colori sono quelli del DmR Racing, che lo schiererà accanto a Riccardo Russo in sostituzione di Agostino Santoro, ancora fuori causa per infortunio. Vista la lunga pausa della MotoE (qui il suo bilancio di metà stagione), è una bella occasione per il pilota torinese per riprendere il ritmo una settimana prima della ripartenza del campionato elettrico. Non sarà una sfida facile, ma Finello è pronto a dire la sua nei giorni 28-30 luglio al Misano World Circuit, preparandosi al meglio anche per quello che sarà il round conclusivo della stagione MotoE, di scena proprio su quel tracciato. Abbiamo avuto l’occasione di sentirlo per un commento.

Alessio Finello, raccontaci di questa occasione nel CIV Superbike.

Correrò a Misano con DmR Racing, lo stesso team con cui ho corso a Imola l’anno scorso. È una bella opportunità! Con Valter [Durigon, il team manager] ci eravamo quasi accordati per fare il campionato insieme nel 2022, però non ce l’ho fatta per le concomitanze con la MotoE. Ma eravamo rimasti d’accordo che ci saremmo sentiti ed alla fine ci abbiamo messo due giorni a trovare un accordo!

Un accordo immediato con la squadra.

Il team aveva pensato a me anche per il round di Vallelunga visto che il suo pilota [Santoro] era infortunato, però non potevo esserci perché correvo in Germania con la MotoE. Ora si è creata questa possibilità per Misano e l’ho presa al volo. Si corre una settimana prima della ripresa della MotoE, in questa lunga pausa: cosa può esserci di meglio di un weekend di gara?

Una bella occasione anche di “riscatto” per te.

Ci è infatti rimasto un po’ l’amaro in bocca dopo l’anno scorso a Imola, non sono riuscito a concludere il weekend come volevo. Stavo andando bene, ero nei 5, poi purtroppo c’è stata quella caduta e mi sono fatto male, finendo anzitempo il fine settimana. Mi è dispiaciuto molto, ma ora riprendiamo il lavoro da dove ci siamo fermati!

Alessio Finello, quali sono gli obiettivi?

Miro alla top 10 e ad essere il più vicino possibile ai piloti di punta. Sono molto curioso di vedere il mio livello rispetto all’anno scorso! Ora sono migliorato fisicamente, di testa e sto guidando meglio. Voglio proprio provare il mio livello a Misano, una pista che non mi fa impazzire, e con una Superbike, con cui non ho mai corso su questo tracciato. Per me sarà quasi tutto nuovo, non vedo l’ora di correre e di tornare nel paddock del CIV SBK: per me è anche motivo d’orgoglio perché mi hanno cercato.

Qual è l’approccio al fine settimana?

Non sono al livello degli altri, ma proverò a sorprendere! Sarò nella massima categoria del campionato italiano contro piloti pazzeschi. Non la prendo in maniera leggera, anche se ovviamente voglio fare bene, ma sarà una sorta di “allenamento molto professionale”, guardando al weekend successivo.

Alessio Finello, rispetto alla MotoE correrai tantissimo!

Finalmente, era ora! [risata] Iniziamo dal giovedì con i tre turni di prove libere, poi c’è un altro turno, poi le prove cronometrate, warm up e le due gare. Anche per questo sono contento, è un’opportunità importantissima per me per prepararmi al top. Sfrutterò comunque tutti i turni in “stile MotoE”, come se fossero gli unici o gli ultimi prima della gara, anche se saranno molti di più.

Un appuntamento che ti sarà utile per la MotoE in generale, ma nello specifico per il finale di stagione proprio a Misano.

Anche questa è un’altra bella cosa, già volevo andare ad allenarmi con la mia moto. Adesso invece ho questa occasione con moto e team top, è tutto perfetto! L’anno scorso poi che ancora risentivo dell’infortunio, diciamo ho fatto solo presenza. Quest’anno, ora che siamo a metà campionato, non siamo andati malissimo, ma serve lo step per scalare la classifica. Sicuramente questa gara, che per me è motivo d’orgoglio, mi darà una bella carica!