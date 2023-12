Superbike, Jonathan Rea ottimista: “Sarò più veloce di Toprak”

Il 2023 è stato l’ultimo anno di Jonathan Rea con la Kawasaki, il peggiore in termini di risultati. Non ha mai lottato il titolo e, non intravedendo la possibilità di poterlo fare nel 2024, ha chiesto di essere liberato anticipatamente dal contratto per poter firmare con Yamaha. I buoni rapporti tra lui e KRT gli hanno permesso di intraprendere una nuova sfida. Solo il tempo dirà se la sua scelta sarà stata quella giusta. Le prime impressioni sulla R1 sono state molto positive e ciò lo fa ben sperare per il futuro.

Superbike, Jonathan Rea deluso dal 2023

Interpellato anche lui dal sito ufficiale WorldSBK, il pilota nord-irlandese ha ripercorso un po’ l’ultima stagione: “Il momento migliore è stato Most, la vittoria in Gara 1. Non vincevo da tanto e ho avuto l’opportunità. Il peggiore è stato in Indonesia: eravamo lontani, non competitivi ed è stato un weekend complicato“.

Qual è stato il miglior pilota del 2023? Rea fa due nomi: “Toprak Razgatlioglu. E, ovviamente, anche Alvaro Bautista“. E quando deve indicare quello che ha maggiormente deluso, fa autocritica: “Mi aspettavo molto di più da me stesso. Sono un po’ deluso da alcuni momenti della mia stagione“.

Jonny meglio di Razgatlioglu?

Una parola per descrivere il 2023: “Sorprendente – spiega – perché Toprak lascia Yamaha, io lascio Kawasaki e ho faticato molto. Una grande sorpresa quest’anno“. Nel 2024 sarà più veloce lui con la Yamaha o Razgatlioglu con la BMW? Jonny non ha dubbi: “Io con la Yamaha“.

I due rivali sono rimasti sorpresi in positivo dai primi test con le nuove moto, però è presto per i pronostici. Il favorito per la vittoria del titolo Superbike sarà ancora Alvaro Bautista, che rimane sulla Ducati e proverà a confermarsi campione anche con il nuovo regolamento che lo costringerà a correre con alcuni chili di zavorra sulla sua Panigale V4 R.

Foto: Yamaha