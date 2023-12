Andrea Migno vorrebbe continuare a fare il pilota ma in attesa di trovare una sella lavorerà come coach assistant ed analista video al team VR46. Nell’intervista a Corsedimoto lo aveva detto: “Continuerò a frequentare l’ambiente motociclistico ma facendo altro” (leggi qui). Altro, cosa? Oggi la squadra di Tavullia ha svelato l’arcano. D’altra parte Andrea Migno è un ottimo professionista, con all’attivo oltre 10 anni di gare nel Motomondiale e 162 Gran Premi. In VR46 è di casa da tempo immemore e non è mai uscito da giro.

Andrea Migno al team VR46 ritrova un caro amico, Marco Bezzecchi, romagnolo proprio come lui ed il nuovo arrivato Fabio Di Giannantonio. Quest’ultimo nelle sue stagioni in Gresini era seguito da coach d’eccezione quale Manuel Poggiali. Con Roberto Locatelli passato a Fantic nel ruolo di Team Manager, VR46 aveva certamente bisogno di forze nuove per seguire da vicino i due piloti. Andrea Migno resta dunque nel Motomondiale con un ruolo importante e che gli può regalare gradi soddisfazioni ma c’è da scommettere che appena si presenterà l’occasione indosserà di nuovo casco e tuta per scendere in pista. E’ ancora giovane e si sente ancor oggi un pilota al cento per certo.

Praticamente da escludere invece la sua partecipazione a gare del CIV o del Mondiale Supersport per motivi economici ma non solo. Ha partecipato ad una round del WorldSSP ma, al di là del team e dei risultati, non è scoccata la scintilla com’era successo invece a tanti altri piloti con in passato in Moto3 e Moto2.

