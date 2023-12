Manuel Poggiali l’anno prossimo avrà un ruolo estremamente delicato. Facendo il coach sia in Ducati che in Gresini avrà accesso ad una serie d’informazioni che incrociano le strategie di Marc Marquez e quelle di Francesco Bagnaia. A memoria non si ricorda una figura di questo tipo con il compito di seguire sia il campione del mondo in carica che uno dei principali antagonisti. Certo, la casa motociclistica e la stessa ma la rivalità non manca, anzi, sarà accesissima. Manuel Poggiali caratterialmente è estremamente equilibrato e nel suo lavoro è un vero fuoriclasse ma non avrà vita facile. Passerà da un box all’altro e dispenserà consigli a due piloti il lotta tra loro. Come riuscirà a gestire la cosa? Se lo chiedono in tanti, noi lo abbiamo domandato al diretto interessato.

“Onestamente è un po’ diversa la situazione – spiega Manuel Poggiali a Corsedimoto – Intanto essendo un professionista so bene quali sono i miei compiti, rispettarli con il massimo spirito di condivisione come di analisi dati che in Ducati già esiste ed è avviata da tempo. Io con la mia attività non farò altro che portare un arricchimento a questo settore lavorando direttamente ed in particolar modo con Ducati Factory e con Gresini.

Dal mio punto di vista avrò ben chiare determinate cose ed ovviamente da professionista rispetterò quello che devo. Questo mi pare abbastanza palese. Bisogna valutare anche le persone e l’onestà delle persone e non c’è altro da dire in tal proposito. Io farò il mio lavoro nel migliore dei modi, rispettando tutti: quello che è il volere di Ducati e della Gresini. Non vedo conflitti d’interesse ma solo alzare ulteriormente l’asticella di realtà che sono già molto competitive” .

Foto social