Il Team Evan Bros ha sete di riscatto dopo il 2023 al di sotto delle aspettative nel Mondiale Supersport. A fine stagione la squadra romagnola aveva svolto un test con Valentin Debise ma nel paddock tutti pensavano che avrebbe comunque confermato Lorenzo Dalla Porta che era subentrato ad Andrea Mantovani a metà stagione. Nelle ultime gare aveva palesato importanti progressi e pareva sulla strada giusta.

Tramontata l’ipotesi Dalla Porta, con l’ex campione del mondo di Moto3 che ha firmato per AltoGo, era venuto fuori il nome di Lorenzo Baldassarri. L’ipotesi aveva un sapore molto romantico: il marchigiano nel 2022 aveva regalato ad EvanBros le sue ultime vittorie, aveva portato la squadra ravennate sul podio in 16 gare terminando il campionato da vice-campione del Mondo. Nulla di fatto.: Baldassarri correrà con una Ducati. Evan Bros schiererà dunque Valentin Debise, quinto su Yamaha GMT94 nel 2023 e comunque un pilota di grande esperienza quindi in grado di garantire buone prestazioni.

Fabio Evangelista rivela i retroscena

“Il 2023 non era iniziato benissimo, poi è arrivato Lorenzo Dalla Porta e per lui all’inizio non è stato facile, non potevamo aspettarci dei miracoli. Nel corso della stagione però è migliorato tanto, ha conquistato un sesto posto ed altri piazzamenti in top 10. Durante l’anno siamo riusciti a capire cosa non andava, quali erano le lacune da colmare. Avevamo valutato di andare avanti con Lorenzo Dalla Porta che con un anno di esperienza in più avrebbe potuto continuare a crescere ed insieme avremmo potuto raccogliere un po’ i frutti di quanto fatto nel 2023”.

Perché non avete confermato allora Lorenzo Dalla Porta?

“Lorenzo è un pilota molto leggero e da regolamento dovevamo mettere 8 kg di zavorra alla nostra moto che pesa 163 kg. Cercavamo di distribuirli un po’ in tutta la moto ma è una cosa un po’ difficile, si creano problemi di bilanciamento, guidabilità e maneggevolezza. Avevamo riscontrato dei problemi già nel 2023 e l’idea di dover mettere la zavorra pure l’anno prossimo ci ha creato qualche perplessità. Essere costretti ad aggiungere dei pesi nella moto perché il pilota è troppo leggero non è certo un vantaggio, se così possiamo dire”.

Avete trattato realmente con Lorenzo Baldassarri?

“Confermo che l’incontro con Lorenzo Baldassarri c’è stato e ne abbiamo parlato. Il problema è che lui si è deciso a tornare in Supersport molto tardi, ha aspettato fino all’ultimo di trovare una sella in Superbike ed a fine novembre non c’era tempo di organizzare tutto al meglio. Noi poi avevamo già sperso delle parole con Debise e stavamo già imbastendo un progetto con lui”.

Quali sono i vostri obbiettivi per la Supersport 2024?

“Abbiamo deciso di restare con Yamaha e questo comporterà un lungo lavoro di sviluppo durante l’inverno. Crediamo molto in Debise, un pilota che nei test ha già girato più forte di Dalla Porta e con la nostra moto è andato meglio che con quella usata quest’anno. Valentin è motivatissimo, ci teneva tanto a correre con noi e il suo entusiasmo è contagioso. Realisticamente il nostro obbiettivo è terminare il Mondiale Supersport 2024 in top 5 e cercare di essere i migliori delle Yamaha”.

Chi vedi come favoriti nel mondiale Supersport?

“L’anno prossimo ci saranno delle novità regolamentari con i ribilanciamenti molto frequenti e speriamo si riequilibri tutto. I piloti forti e che possono potenzialmente lottare per il titolo sono tanti. Chiaramente c’è Manzi su Yamaha poi ci sono quelli su Ducati: da Huertas a Montella, da Corsi a Baldassarri. Inserirei tra i favoriti anche due piloti MV quali Schrotter e Caricasulo, se a posto fisicamente può puntare al titolo anche Can Oncu e mi aspetto una buona stagione da Van Straalen. Ecco, con piloti così già riuscire ad essere nei primi cinque sarebbe un ottimo risultato”.

