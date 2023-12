Andrea Migno “Pagherei solo per correre nel Motomondiale”

Andrea Migno aveva iniziato il 2023 da disoccupato poi era stato chiamato per una sostituzione in Moto3 ed aveva conquistato uno splendido terzo posto in Argentina. Nessun altro pilota italiano è riuscito a salire sul podio quest’anno nel Mondiale Moto3. Eppure è stato inutile. Il pilota romagnolo a piedi era ed a piedi è rimasto, salvo qualche sostituzione. Ha debuttato perfino in MotoE ed in Supersport sempre per sostituire dei piloti infortunati ma le porte per lui sono rimaste chiuse. Per il 2024 non intravvede alcuno spiraglio.

“Se devo dire la verità alla fin fine quest’anno mi sono anche divertito – confessa Andrea Migno in esclusiva a Corsedimoto – ho fatto pure un podio e sono contento, peccato che non sia servito perché non è cambiato assolutamente niente”.

Come te lo spieghi?

“Purtroppo per quello che riguarda la mia attività di pilota la situazione è complicata. Non è cambiato quasi nulla rispetto l’ultima volta che ci siamo sentiti (leggi qui). Ho tastato tutti i terreni possibili e chiedono ovunque dei gran soldi ovunque: poco o tanto tutti vogliono un contributo economico. Io non ho del budget da portare per correre, la VR46 men che meno. Logicamente non sono l’unico pilota in questa situazione, credo sia un problema abbastanza comune ormai”.

Ti sei orientato anche sulla Supersport?

“Onestamente se dovessi spendere dei soldi lo farei per correre nel Mondiale Moto3 o Moto2. Il paddock della Superbike è più tranquillo, mi piace però non è la mia realtà. Certo, se avessi la possibilità di correre con un team buono di Supersport, magari con una Ducati, prenderei seriamente in considerazione però mi piacerebbe di più restare nel Motomondiale. In ogni caso è un problema che al momento non si pone perché non ho il budget per correre ne di qua e ne di là”.

Come ti sei trovato in MotoE?

“E’ un campionato che mi piace, l’esperienza di Misano è stata un po’ difficile ma non è stata male. Però non ho avuto successo e non c’è stato un seguito: anche lì non vedo gran possibilità per me”.

Continuerai a fare il commentatore televisivo?

“Questa esperienza la definisco un frattempo. Mi sono divertito però è stato un ripiego, non penso proprio di continuare a fare il commentatore televisivo, lo escludo”.

Andrea Migno quali sono i tuoi progetti per il 2024?

“Vorrei continuare a fare il pilota, vorrei correre ancora per qualche anno ma se non trovo una sella resterò in attesa. Intanto continuerò comunque a frequentare l’ambiente motociclistico ma facendo altro”.