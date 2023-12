Davide Brivio saluta Alpine e F1: torna in MotoGP?

Forse un po’ a sorpresa è arrivato l’annuncio dell’addio di Davide Brivio ad Alpine Racing e al mondo della F1. Entrato nella scuderia nel 2021, dopo il clamoroso addio alla Suzuki fresca vincitrice del titolo piloti MotoGP, aveva dapprima ricoperto il ruolo di racing director e successivamente ha assunto quello di director of racing expansion projects, che comprendeva la gestione dell’Academy, ovvero il programma giovani del team. Aveva un contratto valido anche per il 2024, però è stato trovato un accordo per una separazione consensuale anticipata.

Addio Formula 1, Brivio in MotoGP con Honda?

Il manager italiano ha così commentato il suo addio: “Aver partecipato alla F1 con Alpine è un capitolo della mia carriera di cui vado orgoglioso. Voglio ringraziare Alpine per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza in Formula 1, che era il mio desiderio, e per avermi dato la possibilità di trasmettere un po’ della mia esperienza nel motorsport ai giovani piloti dell’Academy. Auguro al team e all’Academy il meglio per il futuro e sono sicuro che vedremo molti giovani piloti raggiungere fantastici traguardi nella loro carriera. Partecipare in piccola parte a questo successo sarà certamente qualcosa che conserverò con cura. Sono grato ad Alpine per aver accolto il mio desiderio di perseguire altre opportunità che potrebbero (e spero lo faranno) presentarsi in futuro“.

Brivio è stato più volte accostato al team Repsol Honda MotoGP come possibile successore di Alberto Puig nel ruolo di team manager. Lo spagnolo ha un contratto valido anche per il 2024, però HRC non si farebbe problemi a varare un cambiamento se davvero lo volesse. Vedremo se l’ex “boss” di Yamaha e Suzuki farà ritorno nella classe regina del Motomondiale.

